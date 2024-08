Marvel: il Funko POP di Loki, dalla serie tv, è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato

Su Amazon i fan di Loki possono attualmente trovare il suo Funko Pop, dalla serie Marvel su Disney Plus, con uno sconto non indifferente.

Uno dei tratti più distintivi e iconici del Loki portato sul grande e piccolo schermo da Tom Hiddleston, risiede nel grande carisma e fascino derivati sia dalla specifica interpretazione dell'attore e costruzione del personaggio Marvel, che dalla caratterizzazione in termini di scrittura. L'appeal di Loki risiede nella sua dualità: è un antagonista astuto e subdolo, ma anche vulnerabile e con un lato umoristico che lo rende affascinante e umano. L'evoluzione da cattivo a personaggio ambiguo e a tratti eroico ha aggiunto profondità alla sua figura, rendendolo imprevedibile e interessante. Inoltre, la dinamica complessa con il fratello Thor e la lotta interna tra il desiderio di potere e il bisogno di appartenenza e amore hanno creato una connessione emotiva con il pubblico.

Partendo da tutte queste cose, oggi abbiamo decido di segnalarvi che su Amazon è possibile trovare il Funko POP di Loki, proveniente direttamente dall'omonima serie tv su Disney Plus, a un prezzo stracciato. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile recuperare la statuina in questione a 7,00€, con uno sconto del 56% sul prezzo consigliato indicato (16,00€). Se interessati al recupero, o ad avere info aggiuntive sul prodotto Marvel in questione, passate dal box che trovate qui sotto o, in alternativa cliccate su questo indirizzo.

Il peso di Loki nel presente di Marvel

Nel corso di tutte le sue apparizioni nell'MCU, Loki ha saputo sempre e comunque catturare gli appassionati, grazie alle sue battute e a una particolare verve difficile da riscontrare altrove. Nel dualismo di un personaggio che avvicina e allontana tutti quanti continuamente, risiede il peso di un'interpretazione che sa sempre come calibrare le varie situazioni, con un Tom Hiddleston perfettamente in parte.

La Funko POP in sconto su Amazon è alta circa circa 9,5 cm, ed è realizzata in vinile, viene riportato, di "alta qualità". Se non per voi, questo gadget tematico Marvel potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo originale per i fan di Loki.