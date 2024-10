Endless Love anticipazioni del 31 ottobre: Deniz ha bisogno di cure, Kemal e Nihan vanno in ospedale

Ecco le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 31 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Kemal organizza un depistaggio per sviare Emir. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal viene aiutato da suo fratello Tarik ad attuare il suo piano. Quest'ultimo infatti, trovata una microspia nella borsa della madre, non esita a denunciare la talpa, anche se la cosa lo fa soffrire enormemente. Nihan sa perfettamente che la figlia è al sicuro con Kemal, anche se con Emir finge il contrario, ma non sopporta in ogni caso la lontananza dalla piccola.

Anticipazioni di Endless Love: Il piano per proteggere Deniz è a rischio

Kemal e Nihan, nel tentativo di salvare la loro bambina dalle minacce di Emir, decidono di nasconderla in un luogo sicuro, affidandola alle cure amorevoli dei genitori di Kemal. Per evitare che Emir riesca a rintracciarli e a riprendersi Deniz, Kemal organizza un piano dettagliato che coinvolge Zehir e un gruppo di uomini fidati.

Il loro compito sarà quello di creare diversi depistaggi lungo il percorso, in modo da confondere eventuali inseguitori mandati da Emir e guadagnare tempo prezioso per mettere in salvo la piccola. Tuttavia, il piano subisce un improvviso intoppo: Nihan si accorge che Deniz ha il corpo ricoperto di bollicine rosse.

Zehir aiuta Kenal a proteggere Deniz

Il sintomo preoccupa i due genitori che si interrogano su cosa fare. Nonostante i rischi e la situazione tesa, Nihan e Kemal decidono di portarla in ospedale per farla visitare. Questo imprevisto mette a rischio tutto ciò che avevano pianificato, poiché Emir potrebbe approfittare della loro esposizione per avvicinarsi pericolosamente alla bambina.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan è convinta che affidare Deniz ai genitori di Kemal sia una scelta rischiosa.