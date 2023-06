Anthony Mackie difende Jonathan Majors: 'Tutti siamo innocenti fino a prova contraria'

Jonathan Majors dovrà presentarsi in tribunale nel mese di agosto per rispondere alle accuse di aggressione e a difendere il collega dalle richieste di eliminare il suo villain nel MCU è stato ora Anthony Mackie.

Il nuovo Captain America, durante un'intervista rilasciata a Inverse, ha infatti voluto ricordare che, attualmente, non è stata dimostrata la sua colpevolezza.

La difesa di Captain America

Anthony Mackie, parlando di quanto sta accadendo a Jonathan Majors, ha voluto ricordare: "Quello è uno dei punti fermi della nostra nazione. Non è stato ancora dimostrato nulla contro di lui. Niente. Quindi chiunque è innocente fino a prova contraria".

Il protagonista di Captain America: Brave New World ha poi aggiunto: "Posso dire solo quello. E penso sia folle che siamo arrivati a questo punto come società. Ma, come nazione, tutti sono innocenti fino a quando si dimostra la colpevolezza".

Marvel Studios e Jonathan Majors, grosso guaio nel MCU

La complicata situazione di Majors

Jonathan dovrà presentarsi in tribunale il 3 agosto. Dopo le accuse di violenza domestica Majors ha perso accordi commerciali e promozionali, oltre a essere stato abbandonato dal team che si occupava della sua immagine.

La sua presenza nei prossimi progetti del MCU in cui dovrebbe avere la parte di Kang, il villain al centro della trama dei prossimi capitoli della saga, non è stata ancora confermata o cancellata. L'attore, rispondendo tramite i suoi legali, ha continuato a proclamarsi innocente.