Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia: la trama della seconda puntata, stasera su Rai 1

Nuove piste si aprono per risolvere il mistero della Ninfa dormiente: cosa anticipa la trama della seconda puntata de I casi di Teresa Battaglia 2, stasera su Rai 1 in prima serata.

Con quasi 4 milioni di spettatori, e oltre il 22% di share, la prima puntata di Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia, ha conquistato la vittoria nella gara di ascolti del lunedì sera. La seconda puntata, in onda stasera su Rai 1, riuscirà a fare altrettanto? La risoluzione del caso, d'altronde, si avvicina, nonostante il percorso verso la verità sembri, a ogni indizio, sempre più lungo e tortuoso.

I casi di Teresa Battaglia 2: anticipazioni del 29 ottobre 2024

Il vecchio Emmanuel sembra scomparso nel nulla, ma la sua casa conserva i segni di quella che sembra essere stata una colluttazione. Gli investigatori raccolgono così le impronte che rivelano la presenza di Diego. Teresa decide dunque di interrogare il ragazzo: quello che riesce a scoprire è completamente inaspettato. Ma c'è anche un'altra pista da seguire: un guinzaglio di Smoky appartenente ad Alice spinge le due donne fino ai confini della Val Resia, dove ad attenderle c'è una scoperta macabra!

Teresa (Elena Sofia Ricci) e la sua squadra non vogliono tralasciare alcun dettaglio, così, mentre analizzano i filmati delle telecamere di sorveglianza, notano una conversazione avvenuta tempo prima tra Emmanuel e la vittima che mette in luce tensioni tra i due ancora non sondate. Diego invece è inquieto e decide di affrontare una volta per tutte i suoi demoni: completamente solo, si addentra negli intricati boschi friulani alla ricerca di una catarsi e di risposte alle domande che lo tormentano.

Nel frattempo la squadra della scientifica analizza nuovamente la superficie del quadro che sembra aver avuto un ruolo determinante nella morte della povera Marta Trevisan: si scopre che sulla superficie ci sono le impronte di un bambino. Quelle piccole dita sono di Emmanuel che, tanti anni fa, potrebbe aver assistito con i suoi occhi a una violenza spietata.

Nella notte però qualcuno si intrufola in casa di Teresa Battaglia, lasciando dietro di se, forse volontariamente, la traccia di qualcosa ancora inimmaginabile allo stato attuale delle indagini. E se nel caso fossero coinvolte persone insospettabili?

I casi di Teresa Battaglia 2 torna su Rai 1, e in streaming su RaiPlay, lunedì 4 novembre in prima serata con l'ultima puntata.