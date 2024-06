Loki, Tom Hiddleston: "Dire addio al personaggio è stata un'esperienza catartica"

Tom Hiddleston interpreta il Dio dell'inganno del MCU da Thor del 2011. Oltre un decennio dopo, l'attore britannico sembra aver detto addio al ruolo nella seconda stagione di Loki, quando l'imbroglione si è completamente riscattato sedendosi al centro del Multiverso.

L'Asgardiano ora alimenta innumerevoli realtà, e anche se ci aspettiamo che Loki ritorni in un prossimo film dei Vendicatori, Hiddleston ha ammesso che dire addio al personaggio è stata un'esperienza catartica.

Tom Hiddleston: "Nel mio primo contratto con Marvel ero stato ingaggiato per interpretare Loki... o Thor"

Le parole dell'attore sull'addio a Loki

"Ho sentito questa ondata di sollievo perché è stata un'esperienza molto significativa. Come se avessi lasciato andare tutte le tensioni insieme al personaggio" dice nel video qui sotto: "Ha cambiato l'intero corso della mia vita, non c'è dubbio".

Loki: Tom Hiddleston nel trailer della serie

"I nostri brillanti registi mi hanno preso in disparte e mi hanno detto: 'Cosa pensi che potresti voler dire?'", osserva Hiddleston, elaborando ancora una volta il significato dietro la battuta finale di Loki. "Ricordo che alla fine di Thor, l'ultima cosa che dice è: 'Avrei potuto farlo, padre, per te. Per tutti noi.'". Battuta che tra l'altro era già stata improvvisata dall'attore.

"È pieno di bisogno, disperazione, desiderio di accettazione e intenzioni fuorvianti. Ha il cuore spezzato. Ho pensato: 'Mi chiedo se dovrei dirlo di nuovo?' Ma ha un significato completamente diverso, che è pieno di amore, sacrificio, altruismo e generosità". "Ho sentito un'ondata di sollievo perché è stata un'esperienza molto significativa", conclude l'attore.

Il finale di Loki è un addio definitivo al personaggio?

Per quanto riguarda cosa significhi per lui il modo in cui è finita la storia di Loki, Hiddleston aggiunge: "Nel suo ultimo momento, ottiene il libero arbitrio. Può decidere cosa ha rappresentato la sua vita fino a questo punto. La sua espressione finale è di profondo amore e generosità. È stato molto soddisfacente e commovente anche per me, perché è stato un viaggio così lungo".

Loki 2: un'immagine del finale di stagione

"Ho sempre visto Loki come un'anima frantumata con un cuore spezzato, profondamente danneggiata dal fatto di essere indesiderato. È dispettoso e giocoso in superficie, ma maschera tutto questo dolore. Ciò che ho amato di questa serie è stato il poter tornare a quell'anima vulnerabile e curare quel trauma, dimostrando che il dolore può essere trasformato in coraggio e forza".

Con le Incursioni che distruggono le realtà e una Guerra Multiversale incombente, Loki è destinato a essere liberato prima o poi e si dice che avrà un ruolo fondamentale nel prossimo Avengers: Secret Wars. Dobbiamo però immaginare che sarà il suo ultimo saluto.

Si pensa che i Marvel Studios stiano sviluppando Thor 5, ovviamente, quindi è possibile che il film riunirà il Dio del Tuono e il suo fratello precedentemente malvagio per un'altra squadra.