Shaila Gatta al Grande Fratello attacca Javier Martinez, ma Gessica Notaro la stronca: “Mi hai stancato!"

Un nuovo scivolone per l'ex velina, che non riesce a sfuggire alle critiche dei suoi coinquilini, e non solo, da quando è tornata dalla sua 'vacanza spagnola'.

Shaila Gatta continua a essere al centro delle critiche degli spettatori del Grande Fratello. In questi giorni, ogni affermazione dell'ex velina corrisponde a uno scivolone. Questa volta, volendo attaccare Javier Martinez, ha finito per attirare su di sé le critiche di Gessica Notaro, l'attivista le ha risposto per le rime in una storia condivisa su Instagram.

Le rivelazioni dell'ex velina al Grande Fratello

Il ritorno in Italia di Shaila Gatta, dopo la sua breve vacanza in Spagna nella Casa de Gran Hermano, non ha portato fortuna all'ex velina di Striscia la Notizia. Negli ultimi due giorni, la ballerina è stata criticata da molti dei suoi coinquilini, non per la sua relazione con Lorenzo, ma per averli presi in giro, sostenendo di non essersi mai baciata con Javier.

Il pallavolista, in particolare, non le ha perdonato una sua rivelazione fatta in terra spagnola, quando la ragazza ha confessato di pensare a Lorenzo anche quando si baciava e condivideva il letto con l'argentino. Da quel momento, Javier, come ha detto a Lorenzo, ha smesso di tutelare Shaila, rivelando anche gli insulti che la ragazza aveva rivolto ad Amanda e Mariavittoria.

Shaila è stata attaccata da Gessica Notaro

Shaila, che si è attirata addosso anche le critiche dei napoletani per una frase infelice, parlando con Lorenzo di Javier, gli ha detto: "Mi sembra veramente ridicolo tutto questo. Ma questo qui con me è così: pensa fuori com'è, un diavolo! Ma che ha dentro?" ha detto, riferendosi al pallavolista.

"Tiene il diavolo dentro, mamma mia. E pensa se stavamo insieme: che paura. Mi fanno paura ste persone, ma grazie Gesù che mi guardi dall'alto e me l'hai tolto davanti, anzi, che me lo sono tolto davanti. Che cattiveria! Che paura che questa gente mi fa. Io ho subito le peggiori schifezze dagli uomini, i peggiori maltrattamenti", ha concluso, prima che la regia staccasse.

La replica di Gessica Notaro

Gesù, che a quanto pare segue il reality show per aiutare Shaila, non è l'unico spettatore interessato al comportamento dell'ex velina. Gessica Notaro, nota attivista, nelle ultime ore, dopo aver ascoltato le parole raccapriccianti della Gatta, è intervenuta sui social con una storia su Instagram che dovrebbe far riflettere chi sta davanti a una telecamera e usa determinate parole.

"Cara Shaila, ho sperato fino all'ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. E delle persone come te che la gente deve avere paura, non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggiori maltrattamenti da parte degli uomini, ti assicuro che non parleresti così", si legge sul social.

Grande Fratello, Shaila Gatta svela dettagli su Lorenzo ed Helena: "So cosa è successo sotto le coperte"

"Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi, te lo racconto io", ha concluso Gessica Notaro, una donna che il diavolo lo ha conosciuto in prima persona e, come ci hanno raccontato le cronache, aveva le forme del suo ex fidanzato che nel 2017 le sfregiò il volto con l'acido.