The Family 2, anticipazioni trame dal 28 ottobre al 1° novembre: Devin è incinta! Ma Aslan è terrorizzato

Si apre un'altra settimana in compagnia di The Family 2, la soap turca che presto saluterà il suo pubblico: il 15 novembre è infatti previsto il finale di stagione che sarà anche il finale di serie. Intanto, da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre, succederanno moltissime cose, alcune molte belle ma accompagnate, come sempre, da notizie funeste. Ricordiamo che la soap è visibile in streaming su Mediaset Infinity, dove sono anche disponibili le puntate della prima stagione.

Trame dal 28 ottobre al 1° novembre

Lunedì 28 ottobre - Devin annuncia ad Aslan la sua gravidanza: l'uomo è estremamente felice, ma subito dopo si trova in preda all'ansia per il futuro della loro famiglia in crescita. Contemporaneamente, Bedri affronta con determinazione il nipote di un criminale che mira a prendere il controllo del porto, cercando di sfogare la sua frustrazione per i problemi con Ilyas. Yagmur confida a Devin che Bedri le ha proposto matrimonio.

Martedì 29 ottbre - Dopo la terribile confessione di Serap, gli occhi di tutti si sono ora spostati su Hulya. Qual è la sua colpa? Aver sempre saputo quello che suo marito faceva a quella che all'epoca era solo una ragazzina ma non aver mai detto nulla, un po' per paura un po' per convenienza.

Mercoledì 30 ottobre - Hulya è divisa su ciò che ormai sia meglio fare: non può più continuare a tacere perchè tutta la sua famiglia ormai è al corrente dei soprusi compiuto su Serap. Nel tanto atteso discorso alla fondazione, la madre di Aslan decide di confessarlo, dichiarando anche il suo colpevole silenzio.

Giovedì 31 ottobre - Sono momenti di paura per Devin, che viene ricoverata d'urgenza in presa a dolori fortissimi: è ormai chiaro per lei che, se riuscirà a portarla a termine, sarà una gravidanza molto difficile. Nel frattempo, Aslan e Cihan mettono in atto la loro vendetta recuperando un elenco di tutti gli uomini responsabili dell'attacco alla famiglia.

Venerdì 1° novembre - Devin, incinta, è ancora in ospedale, dove sta lottando tra la vita e la morte, per se stessa ma anche per il loro bambino. Aslan, schiacciato da una situazione così complessa e delicata, si sente molto vulnerabile e sa che qualunque decisione prenderà, potrebbe non essere quella giusta.