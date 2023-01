Loki 2: nella serie tv potrebbero esserci molteplici varianti di Kang il Conquistatore

Alcuni nuovi rumours su Loki 2 parlano di molteplici versioni di Kang il Conquistatore tra le rovine della Linea Temporale. La serie tv Disney+ che espande il Marvel Cinematic Universe con le avventure galattiche di Loki avrà una seconda stagione nell'estate 2023, ma nel frattempo si sprecano le ipotesi sul futuro del personaggio, che si troverà plausibilmente ad affrontare una nuova guerra tra le infinite varianti del multiverso.

Ciò che è pressoché certo è il ritorno di Jonathan Majors nei panni di Colui che rimane e delle sue varianti impazzite, dato che il finale della prima stagione di Loki faceva direttamente presagire una sua resurrezione bellicosa. Le prime immagini di Majors come Kang arriveranno però con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che potrebbe anche offrire delle scene post-credits dedicate proprio ai nuovi episodi di Loki.

Loki, dove eravamo rimasti

Alla fine della prima stagione, Loki e Sylvie incontrano Colui che rimane e scoprono che quest'ultimo ha creato la TVA per mettere fine alle guerre del multiverso da lui stesso iniziate. Grazie alla Linea Temporale, il creatore ha quindi soppresso una moltitudine di timeline in subbuglio, ma la sua morte per mano di Sylvie rimescolerà le carte facendo riesplodere il multiverso.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Daniel Richtman, Colui che rimane non è certo sparito dalla circolazione, ma tornerà in Loki 2 con molteplici varianti di se stesso. Nei nuovi episodi potremmo quindi vedere Jonathan Majors in numerosi ruoli inediti, come quello di Kang il Conquistatore. Tra le possibili novità in arrivo c'è anche il concept di Time Loom, la fonte di potere della TVA che attinge direttamente al flusso del tempo, un'arma su cui in molti vorrebbero mettere le mani.