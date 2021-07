Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno del villain di Corey Stoll

Dopo che un Easter egg di Loki ha suggerito il possibile ritorno di Yellowjacket, nuovi report danno il villain di Corey Stoll in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe vedere il ritorno del villain Yellowjacket, interpretato nel film originale da Corey Stoll. Ad anticiparlo l'episodio della serie Loki intitolato "Journey Into Mystery", che contiene un riferimento al villain noto anche come Dr. Darren Cross, ex protetto del Dottor Hank Pym.

Ant-Man: Corey Stoll è infuriato

La terza avventura dedicata ad Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vedrà il ritorno dei protagonisti Scott Lang ed Evangeline Lilly nel ruolo di Scott Lang e Hope van Dyne. Michael Douglas sarà ancora il Dottor Hank Pym e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne, l'originale Wasp. A questo tema di aggiunge il recasting di Cassie, la figlia di Scott, che sarà interpretata da Kathryn Newton.

Durante un episodio del podcast di Vanity Fair, Still Watching, i conduttori stavano commentando l'Easter egg di Loki che ammicca a Yellowjacket quando la scrittrice senior Joanna Robinson ha dichiarato che Corey Stoll sarebbe tornato per Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sebbene le sue fonti non siano chiare, Cinema Review è stato il primo a riportare la notizia. ecco le parole della Robinson:

"Non so se sia un'indicazione di qualcosa a venire, ma sappiate che Corey Stoll, in qualche forma, tornerà per Ant-Man 3".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "Ho provato il mio costume" (FOTO)

Il ritorno di Yellowjacket è un'ipotesi che circola da tempo, fin da quando Evangeline Lilly ha taggato Corey Stoll in un post su Instagram esprimendo eccitazione per la sceneggiatura del film e spoilerando apparentemente il ritorno del villain. Ipotesi confermata dall'Easter egg di Loki e ormai sembra quasi certo che rivedremo Darren Cross in Ant-Man 3 dopo che tutti lo credevano morto alla fine del primo film.

L'uscita di Ant-Man And The Wasp: Quantumania è fissata per il 17 febbraio 2023.