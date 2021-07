Locarno 2021: Free Guy e Vortex in Piazza Grande, Bonifacio Angius e Abel Ferrara in concorso

Locarno 2021 torna alla sua formula originaria sotto la guida del nuovo direttore artistico Giona A. Nazzaro, che con i comitati di selezione ha scelto i titoli che verranno proiettati a Locarno tra il 4 e il 14 agosto. Tra i titoli di punta si segnalano l'anteprima di Free Guy con Ryan Reynolds, e Vortex del regista francese Gaspar Noè che vede Dario Argento in veste di attore tra le anteprime della Piazza Grande. I giganti di Bonifacio Angius sarà invece il solo film italiano presentato nel concorso internazionale che vedrà l'anteprima del nuovo film di Abel Ferrara, Zeroes and Ones.

Vortex: un'immagine del film

Da segnalare nel fuori concorso l'horror di Daniele Misischia Il mostro della cripta e la coproduzione Italia-Francia-Belgio Dal pianeta degli umani di Giovanni Cioni.

Due le coproduzioni italiane in concorso nella sezione Cineasti del presente: Brotherhood di Francesco Montagner e l legionario di Hleb Papou.

Accanto ai graditi ritorni non mancano le novità, come il programma competitivo Corti d'autore, nella sezione Pardi di domani, e un vero e proprio programma per i più piccoli, Locarno Kids: Screenings.

Locarno 2021: Yaya e Lennie - The Walking Liberty di Alessandro Rak in Piazza Grande

Locarno 2021, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, si terrà in presenza, con le serate in Piazza Grande e il ripristino delle altre proiezioni nelle dodici sale cittadine. Gli incontri e le conversazioni con gli ospiti legati alla selezione si terranno invece presso la Rotonda by la Mobiliare, la nuova casa del Forum.

L'attrice Isabella Ferrari farà parte della giuria internazionale della 74esima edizione del Locarno Film Festival insieme alla cineasta Eliza Hittman, Presidente di giuria, all'artista e cineasta Kevin Jerome Everson, al regista Philippe Lacôte e all'attrice Leonor Silveira.

Il regista di culto John Landis sarà presente al festival per ricevere il Pardo d'onore e nell'occasione la Piazza Grande ospiterà la proiezione di National Lampoon's Vacation. Il film di apertura sarà l'action Beckett di Ferdinando Cito Filomarino, con John David Washington.