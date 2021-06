Locarno 2021: Yaya e Lennie – The Walking Liberty di Alessandro Rak in Piazza Grande

L'animazione italiana protagonista in Piazza Grande con Yaya e Lennie - The Walking Liberty di Alessandro Rak.

Tra le opere in prima mondiale scelte per festeggiare i 50 anni di Piazza Grande, ci sarà l'atteso nuovo film del pluripremiato regista di animazione Alessandro Rak, Yaya e Lennie - The Walking Liberty, in programma il 12 agosto a Locarno 2021. Un grande momento di arte e fantasia per ripensare alle urgenze ambientali e ai valori sui quali si fonda la nostra società per un rilancio di Piazza Grande come luogo di riflessione e condivisione collettiva.

"Un inno alla libertà - dichiara Alessandro Rak - perché la libertà è la premessa di ogni sana scelta di vincolo amoroso oltre che l'unica via che non porti all'ovvio e all'inesorabile. Un inno al passeggio, al viaggio, al paesaggio, che sono il respiro di ogni pensiero sano. Un inno al verde, che è vita e speranza". Alessandro Rak con la sua nuova opera Yaya e Lennie - The Walking Liberty, porterà al Locarno Film Festival il suo immaginario poetico e coraggioso, che lo ha consacrato come uno dei talenti più innovativi del cinema d'animazione, grazie a lavori come L'arte della felicità (2013) che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Best Eruopean Animated Film agli European Film Awards 2014 e Gatta Cenerentola (2017) vincitore di due David di Donatello.

Le immagini di Yaya e Lennie - The Walking Liberty entreranno in risonanza con quanto è stato vissuto a livello globale nell'ultimo biennio: Yaya e Lennie sono i protagonisti che si muovono in un futuro apocalittico, in cui Napoli e il mondo intero si sono trasformati, a causa di una serie di catastrofi ecologiche, in una foresta impenetrabile. Nella giungla del nuovo mondo, tramite la storia di due ragazzi, si rimetteranno in discussione i valori sui quali dovrà reggersi una (nuova) civiltà. Il film prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema uscirà nelle sale per Nexo Digital.

Il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro dichiara: "Un'avventura fantascientifica, ecologista e post apocalittica come un incrocio fra Mad Max e Blues Metropolitano. La conferma del talento creativo e visionario di Alessandro Rak. Un'opera innovativa e poetica, ricca di emozioni, guidata dallo spirito di Charlie Chaplin e John Steinbeck. Una visione profondamente umanista in perfetta sintonia con le urgenze ambientali. E, soprattutto, un film che si segnala da subito come un passo da gigante importantissimo per l'animazione Made in Italy e non solo."

Piazza Grande festeggia 50 anni: Con la 74esima edizione del Locarno Film Festival, la Piazza Grande, luogo divenuto simbolo imprescindibile e iconico della manifestazione, compie 50 anni (1971-2021), confermando la forza di questo grande schermo e di questa sala a cielo aperto che per questa edizione potrà ospitare fino a 5'000 spettatori ogni sera.

Il programma di Piazza Grande, così come quello dell'edizione Locarno74, verrà comunicato il 1° luglio.