Lo Squalo, Richard Dreyfuss ammette: "temevo sarebbe stato un fallimento"

Lo Squalo è il film che ha cambiato per sempre l'estate e l'intera industria cinematografica del suo settore, eppure Richard Dreyfuss era proprio tra quelli convinti che si sarebbe rivelato un fallimento e non credeva nel potenziale del film. L'attore ha anche raccontato un angosciante retroscena dal set del film.

Il ruolo dell'attore come biologo marino è rilevante per il film, ma Dreyfuss non è riuscito lo stesso a comprendere l'entusiasmo di tutti durante la produzione. Parlando con Yahoo! a proposito di Lo squalo per il suo 45° anniversario, Dreyfuss ha spiegato la sua reazione iniziale, nonché quanto abbia drasticamente cambiato idea dopo il successo ottenuto.

Un giovanissimo Steven Spielberg scherza sul set de Lo Squalo

"Tutti pensavano di aver realizzato un capolavoro con questo film, io invece dicevo: "ma di cosa state parlando? È soltanto un film mediocre", - ha detto Dreyfuss - "E così, quando il film è stato rilasciato, mi sono dovuto ricredere e dichiarare ai talk show:" Sono quello che non ci ha creduto "."

Durante l'intervista, Richard Dreyfuss ha anche parlato di un enorme spavento che ha avuto sul set. A un certo punto c'è una scena del film in cui Hooper viene calato nell'acqua dentro una gabbia antisqualo. Durante le riprese di quella scena, è successo un imprevisto: "Mi sono calato nella gabbia e avevo una battuta, che era: 'Non ho più saliva', ma quando l'ho detta, ho sentito che qualcosa si era rotto ed è saltato il gancio che teneva la gabbia. Sono rimasto dentro la gabbia che sprofondava, la maschera era sparita, il respiratore era scomparso, la parte superiore della gabbia era sparita. E non dovevo lasciarmi prendere dal panico."

Negli ultimi giorni si è parlato anche di una scena sanguinosa de Lo Squalo, che poi fu eliminata dal montaggio finale.

Anche dopo quattro decenni e mezzo, Lo Squalo di Steven Spielberg rimane uno dei film più amati della storia del cinema, continuamente elogiato per la sua ingegnosità e suspense.