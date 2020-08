Lo squalo: una biologa marina commenta le scene sugli attacchi degli squali nei film (VIDEO)

La giovane biologa marina Melissa Cristina Márquez, ha voluto analizzare passo passo le scene di attacchi di squali tratte dai film come Lo Squalo, per spiegare anche ai "non addetti ai lavori" quanto ci sia di vero e quanto possano essere stati mal interpretati questi predatori ancora oggi misteriosi.

Nel video che potete vedere qui sopra, Melissa Cristina Márquez si è (letteralmente) tuffata a difesa degli squali e ha voluto approfondire per noi le scene dei film che trattano questi animali, tra cui Lo squalo di Steven Spielberg, Blu profondo, Shark - Il primo squalo, Tomb Raider: La culla della vita, 47 metri, Paradise Beach - Dentro l'incubo e persino Ace Ventura - l'acchiappanimali.

Roy Scheider in una scena de Lo Squalo

Il primo film analizzato dalla scienziata è proprio Lo Squalo: "Jaws è probabilmente uno dei miei film preferiti sugli squali. Anche se non è stato lui ad avermi ispirata nel diventare una biologa esperta di squali, mi ha sicuramente incuriosita nel voler sapere di più su questi animali" - ha raccontato Márquez - "Nel film notiamo alcuni elementi che sono davvero realistici: quando i protagonisti faticano a individuare l'animale dentro l'oceano, è perché lo squalo è dotato di una straordinaria tattica di camuffamento. Lo squalo è colorato effettivamente da due colori diversi, come si nota spesso nel film. Di solito è più scuro sulla parte superiore e più chiaro sul ventre e questo permette al super predatore di camuffarsi perfettamente nel suo ambiente naturale. Anche quando le acque sono cristalline, se stai guardando uno squalo dall'alto, la luce che viene dalla superficie si riflette sulla sua parte scura e lo confonde col fondo dell'oceano, mentre se lo stai guardando dal basso, la pancia più chiara sembra il riflesso della luce solare sulla superficie. Questo è il motivo per cui il più delle volte lo squalo riesca a sorprendere le sue prede, attaccando inosservato."

"Anche le gabbie anti squalo che vediamo, sono molto usate nel nostro campo" - ha continuato la biologa - "Sono usate per aspettare in tranquillità che lo squalo si avvicini a noi, così da permetterci di marcarli. Questi marker ci permettono di sapere di più sul loro stile di vita. Dov'è stato, dove sta andando, cosa sta facendo, cosa sta mangiando, a quale temperatura o profondità della luce si trova. Quello che vedete nel film, è vero: molte volte abbiamo effettivamente una sorta di freccia, che mettiamo sulla pinna dorsale dello squalo. Proviamo sempre a metterlo lì, perché è una delle aree più difficili per sbarazzarsi di un marker, così non fa male allo squalo. A lui sembra un po' come un pizzico, ma devi stare attento che riesci davvero a pizzicarlo bene, perché se non lo prendi, sono migliaia di dollari che si sono appena inabissati sul fondo dell'oceano."

"Sì, a volte gli squali speronano la gabbia" - ha confessato la biologa - "soprattutto se viene usata un'esca fresca per attirarli a venire più vicino alla gabbia. A differenza di altri pesci, gli squali non possono nuotare all'indietro. Personalmente non ho avuto brutte esperienze, non credo possa davvero fare ammaccature come quelle che vediamo nel film, dovrebbe essere uno squalo molto, molto grande, anche se molte gabbie hanno ancora oggi la stessa struttura delle gabbie degli anni '70 e '80. In realtà, le poche volte che ho visto uno squalo entrare effettivamente in una gabbia, di solito è uno più piccolo che è entrato per sbaglio ed era terrorizzato! In molti film gli stessi sceneggiatori si sono scusati per aver terrorizzato gli spettatori e hanno cercato di rimediare, come Peter Benchley, trascorrendo molto tempo a difesa di questi animali. Altri, invece, continuano a diffamare questi animali, alimentando questo immaginario. Come col film The Meg: parliamo di un animale davvero molto 'estinto'!"