Lo Squalo, Spielberg ammette: "Pensavo che sarebbe stato il mio ultimo film alla regia"

Dopo aver sforato i tempi ed il budget per Lo Squalo, nel 1974, Steven Spielberg ricorda che ha pensato che sarebbe stato il suo ultimo film alla regia

Steven Spielberg ora può riderci sopra, ma ha ancora i segni dei morsi da mostrare dopo aver diretto Lo Squalo poco più di 50 anni fa. Le riprese del classico sono state un'avventura disastrosa per Spielberg, il cui thriller sugli squali del 1975 ha creato il modello hollywoodiano per i blockbuster estivi.

"Nella maggior parte dei casi, l'estate a Vineyard è un sogno. Ma quando si supera il budget e si va oltre i tempi previsti e quando si è sopraffatti dagli eventi, quell'estate del 1974 è stata un incubo prima ancora di diventare il sogno di una vita", ha detto Spielberg in un videomessaggio rivolto al pubblico di Martha's Vineyard che ha partecipato alla prima mondiale del National Geographic per il film Lo Squalo@ 50: The Definitive Inside Story.

Il messaggio di Steven Spielberg che ricordo Lo Squalo

Spielberg, che aveva appena ventisettenne anni ed era già un regista di successo, scelse Martha's Vineyard come location per Lo squalo perché voleva che il suo squalo meccanico dai denti affilati e terrificanti nuotasse in acque reali. Il regista afferma che il nuovo documentario cattura il difficile ambiente che circondava l'adattamento del romanzo di Peter Benchley.

"Descrive in dettaglio quanto fossimo tutti giovani e impreparati alle sfide delle riprese nell'Oceano Atlantico con uno squalo meccanico che era più capriccioso di qualsiasi star del cinema con cui abbia mai lavorato da allora, e come, a causa del superamento dei tempi e del budget previsti, credessi davvero che Lo squalo sarebbe stato l'ultimo film che mi sarebbe stato affidato da dirigere", ha rivelato Spielberg al pubblico.

Lo squalo: Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw a caccia

Tuttavia, si è scoperto che le riprese di Lo squalo, afflitte da disastri (con un budget triplicato a 9 milioni di dollari e un programma che si è allungato da 55 a 159 giorni), non erano nulla in confronto alle urla che Spielberg e la Universal hanno finito per suscitare nei cinema di tutto il mondo con l'uscita nelle sale del thriller sugli squali nel 1975.

Spielberg ha aggiunto che il pubblico mondiale gli ha lanciato un "salvagente" nel 1975 per ripristinare la sua fortuna a Hollywood dopo che era quasi naufragata sulle coste di Martha's Vineyard. È stato aiutato anche dalla memorabile colonna sonora a due note del compositore John Williams che alimentava le paure primordiali di predatori invisibili in agguato e in avvicinamento.

"A cinquant'anni dalla sua uscita, la realizzazione di Lo squalo rimane un'esperienza fondamentale per ognuno di noi, e cinque decenni non hanno offuscato i ricordi di quella che rimane una delle esperienze più travolgenti, emozionanti, terrificanti e gratificanti di tutta la mia carriera", ha concluso Spielberg.