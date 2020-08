Secondo quanto dichiarato da Spielberg e alcuni dei produttori de Lo squalo, la stella cadente che si vede nel film era vera e non un semplice effetto ottico.

A proposito di stelle cadenti, sapete che nel documentario intitolato The Making of Steven Spielberg Lo squalo, del 1995, il regista e i produttori del film parlano della scena della stella cadente affermando che la ripresa, in realtà, era assolutamente autentica.

Spielberg afferma che la stella cadente che potete vedere nel video qui sopra e che appare durante la scena notturna in cui Brody carica il suo revolver era reale e non un mero effetto ottico. Nonostante la durata delle riprese fosse stata stimata in 55 giorni, esse terminarono nel settembre 1974 a ben 159 giorni dall'inizio della pre-produzione.

Spielberg, parlando di questo enorme ritardo, disse: "Pensavo che la mia carriera nel mondo del cinema fosse finita. Sentivo voci (...) dicevano che non avrei mai più lavorato in quanto nessuno aveva mai sforato i tempi di ripresa di 100 giorni."

Spielberg non era presente all'ultima ripresa, quella dell'esplosione dello squalo. Credeva infatti che l'intero cast avesse pianificato di gettarlo in acqua a riprese ultimate. Da allora è tradizione che Spielberg e i suoi assistenti siano assenti alle ultime riprese di tutti i suoi film.

Nonostante i brutti pensieri di Spielberg e i terribili ritardi nella produzione e gli inconvenienti tecnici sul set de Lo Squalo, evidentemente quella stella cadente deve aver portato fortuna al film e al suo regista.