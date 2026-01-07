Lo scontro 2: Netflix svela quando arriverà la nuova stagione della serie

La serie antologica che nel 2023 ha conquistato il pubblico e la critica tornerà con una storia inedita e un cast stellare.

Tra le serie tv di cui Netflix ha annunciato la data di uscita in streaming c'è anche Beef 2, la nuova stagione della serie antologica che ha conquistato il pubblico e la critica.

I nuovi episodi arriveranno nel catalogo della piattaforma di streaming il 16 aprile 2026, proponendo una storia con al centro personaggi totalmente nuovi.

Lo scontro 2 avrà un cast stellare

La stagione 2 della serie Lo Scontro avrà come star Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton, Cailee Spaeny, e Seoyeon Jang.

Lee Sung Jin, che ha creato lo show, si occuperà della regia e avrà l'incarico di showrunner.

Nel team della produzione ci sono anche il regista Jake Schreier, Steven Yeun e Ali Wong che sono stati i protagonisti dei precedenti episodi, e Mulligan, Isaac, Melton e Spaeny, le star delle puntate inedite.

Cosa racconteranno i nuovi episodi

Al centro della trama della seconda stagione c'è una giovane coppia che assiste a un'allarmante lite tra il loro capo e sua moglie, situazione che porta a dare vita a una serie di favori e coercizione nel mondo di elite di un country club e del suo proprietario, un miliardario coreano.

Lo scontro: Ali Wong e Steven Yeun

La prima stagione della serie Lo scontro, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva debuttato in streaming nel mese di aprile 2023, conquistando ben otto Emmy, tra cui i premi assegnati a Yeun e Wong per le loro interpretazioni, e l'ambita statuetta come Miglior miniserie o serie antologica.

Le puntate seguivano quelle che accadeva dopo un quasi incidente. I due protagonisti della storia, Danny (Yeun) ed Amy (Ali Wong), entrano così in una vera e propria spirale di odio reciproco e frustrazione, che può risolversi soltanto in un modo: la vendetta. I due personaggi dovranno scoprire quindi fino a che punto sono disposti a spingersi pur di placare i loro desideri di 'giustizia'.