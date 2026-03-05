Beef - Lo scontro 2: due coppie coinvolte in tradimenti e drammi nel trailer

La serie antologica Beef - Lo scontro tornerà sugli schermi di Netflix con gli episodi della stagione 2 e , online, è stato condiviso il primo trailer.

Il cast stellare coinvolto nella realizzazione delle puntate inedite è guidato da Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny.

Cosa racconterà la stagione 2 di Beef - Lo scontro

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 16 aprile e al centro della trama ci saranno due coppie.

La seconda stagione di Beef - Lo Scontro mostrerà una giovane coppia, composta da Ashley Miller (Cailee Spaeny) e Austin Davis (Charles Melton), che sono fidanzati e lavorano in un country club. I due assistono a una lite tra il loro manager, Joshua Martin (Oscar Isaac), e la moglie, Lindsay Crane-Martin (Carey Mulligan).

Entrambe le coppie, usando favori e coercizione, cercano di ottenere l'approvazione della proprietaria del club (Youn Yuh-hung), una miliardaria coreana che fatica a gestire uno scandalo che coinvolge il suo secondo marito, il Dottor Kim (Song Kang-ho).

Ecco il trailer:

Le anticipazioni sulla storia

Cailee Spaeny, alcuni mesi fa, aveva anticipato che Beef non esiterà a proporre qualcosa di folle, all'altezza della prima stagione. L'attrice aveva aggiunto: "Quello che è divertente con questa storia è che lo scontro avviene tra coppie e tra diverse generazioni".

La prima stagione (di cui potete leggere la nostra recensione) aveva avuto come star Steven Yeun e Ali Wong e aveva conquistato ben quattro premi Emmy e tre Golden Globes, ottenendo importanti riconoscimenti anche per le interpretazioni dei suoi protagonisti, impegnati nel portare sugli schermi la storia di due persone che scivolano in una spirale all'insegna di odio reciproco e frustrazione, che può risolversi soltanto in un modo, ovvero la vendetta.