Netflix svela il suo 2026: ecco date di uscita e altre novità attesissime, da One Piece 2 a Enola Holmes 3

Netflix ha svelato le date di uscita e le prime immagini di una serie di progetti della sua programmazione cinematografica per il 2026, tra cui alcune anticipazioni su Millie Bobby Brown in Enola Holmes 3 e John Cena nella commedia Little Brother.

L'azienda ha anche presentato una serie di date di uscita e novità per la sua programmazione televisiva del 2026, oltre a un video intitolato "What Next?" che anticipa i suoi prossimi progetti di alto profilo.

Netflix ha anche rivelato la prima immagine del suo prossimo Enola Holmes 3, l'ultimo capitolo della serie che vede protagonista la star di Stranger Things nei panni della sorella adolescente di Sherlock Holmes. Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill e Helena Bonham Carter riprendono i loro ruoli nel sequel di Philip Barantini, che uscirà quest'estate.

I film e le serie in uscita nel 2026

Lo streamer ha annunciato che Remarkably Bright Creatures, l'adattamento cinematografico della regista Olivia Newman del romanzo best-seller del 2022 dell'autrice Shelby Van Pelt, debutterà su Netflix l'8 maggio. Il film vede Sally Field nei panni di una vedova che stringe un legame con un polpo gigante del Pacifico, entrando anche in contatto con un giovane (Lewis Pullman) in cerca di una direzione nella vita.

Poi ancora, ha annunciato che Joe's College Road Trip di Tyler Perry sarà disponibile in streaming a partire dal 13 febbraio. Seguito della serie Madea, il film è incentrato su Joe (Perry) che porta suo nipote B.J. (Jermaine Harris) a visitare diversi college in tutto il Paese.

È stata annunciata anche la data di uscita del film d'azione War Machine, con Alan Ritchson, che sarà disponibile dal 6 marzo. Il film del regista Patrick Hughes è incentrato su una squadra di Army Rangers che deve affrontare una minaccia senza precedenti. Il cast è completato da Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney ed Esai Morales.

One Piece: Il protagonista in una delle prime immagini della serie Netflix

Verso la Rotta Maggiore con il ritorno di One Piece

Come vediamo brevemente nel trailer, ci sarà spazio anche per il ritorno di One Piece con la seconda stagione della serie in live-action, mentre non mancherà anche un altro prodotto amatissimo in streaming con le nuove avventure di Avatar - La Leggenda di Aang.

Inoltre, la piattaforma ha annunciato che Swapped, il suo film d'animazione precedentemente noto come Pookoo, ha aggiunto Tracy Morgan e Cedric the Entertainer al suo cast di doppiatori. Michael B. Jordan e Juno Temple erano stati precedentemente annunciati come doppiatori del film su una piccola creatura dei boschi (Jordan) e un maestoso uccello (Temple) che si scambiano i corpi e si alleano con riluttanza per sopravvivere.