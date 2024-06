Beef - Lo scontro 2: Oscar Isaac e Carey Mulligan protagonisti della prossima stagione

Dopo una prima stagione di grande successo, che ha visto una vittoria agli Emmy, la serie antologica di Netflix e A24 Beef - Lo scontro sta puntando su alcuni talenti di alto profilo per la sua seconda stagione ovvero Oscar Isaac e Carey Mulligan.

Isaac ha avuto successo ultimamente sul piccolo schermo con la sua interpretazione in Scene da un matrimonio della HBO, che gli è valsa una nomination agli Emmy. Da allora ha terminato la produzione di La mano di Dante di Julian Schnabel, con Jason Momoa. Attualmente sta girando il film Frankenstein di Guillermo del Toro, in cui interpreta il Dottor Frankenstein.

La Mulligan, tre volte candidata all'Oscar, è reduce da una performance acclamata dalla critica, essendo stata co-protagonista di Maestro al fianco di Bradley Cooper. Il ruolo le è valso recensioni entusiastiche e riconoscimenti che hanno incluso una nomination all'Oscar come miglior attrice. Recentemente è stata vista anche nel film di Netflix Spaceman al fianco di Adam Sandler.

Il ruolo di Oscar Isaac e Carey Mulligan nella seconda stagione

Secondo le fonti di Deadline, Oscar Isaac e Carey Mulligan sono in trattative per recitare nella seconda stagione della serie che ha trionfato ai Golden Globe 2024. Come riportato in precedenza da Deadline, anche Charles Melton e Cailee Spaeny ritorneranno in Beef 2.

Lo scontro: una foto di scena

Netflix non ha rilasciato commenti sulle trattative riguardanti i due attori. Gli addetti ai lavori affermano che la seconda stagione ruoterà intorno a due coppie in lotta tra loro e aggiungono che non è stato dato il via libera ufficiale alla seconda stagione.

Si diceva che i ruoli di Isaac e Mulligan sarebbero stati affidati a Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, ma alla fine la cosa non si è concretizzata.