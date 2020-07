Lindsay Lohan, Dennis Quaid ammette: "Sul set di Genitori in trappola pensavo che fossero due gemelle"

Durante una reunion virtuale del cast di Genitori in trappola, Dennis Quaid ha ammesso di essere stato gabbato dal talento di Lindsay Lohan tanto da essere convinto di stare lavorando con due gemelle.

Genitori in trappola, pellicola per famiglie del 1998, segna il debutto cinematografico di Lindsay Lohan che nel film interpreta due gemelle separate alla nascita, una ha un pesante accento californiano e l'altra è un'elegante ragazzina cresciuta a Londra. Il lavoro sull'accento fatto dalla Lohan, allora dodicenne, ha gabbato perfino Dennis Quaid che in un primo tempo era davvero convinto di stare lavorando con due gemelle:

"La prima cosa che ricordo è stato l'incontro con Lindsay a una specie di screen test. Ricordo di aver pensato Questa è una delle persone di maggior talento che abbia mai incontrato. Ho dimenticato il fatto che aveva 11 anni, poi ho pensato che si trattasse di due sorelle perché i loro accenti erano così perfetti."

Lindsay Lohan: "Il movimento #MeToo ha dato voce a persone che cercano attenzione"

Lindsay Lohan, lunsingata dall'ammissione del collega, ricorda di essersi sentita "così fortunata" ad avere ottenuto quella parte che ha segnato il suo debutto al cinema: "Senza questo film non avrei fatto l'attrice. Ma come fai a non voler recitare per il resto della tua vita dopo aver fatto un film come questo? È speciale e senza tempo. E poi mi ha aiutato a superare il trauma della separazione dei miei genitori, ha reso molto più facile la mia interpretazione perchè sapevo cosa passava per la testa dei personaggi".