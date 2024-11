Lindsay Lohan ricorda la gaffe di un dirigente Disney: "Mi domandò dove fosse la mia gemella"

Lindsay Lohan è apparsa recentemente a "Watch What Happens Live" come parte del suo press tour per il prossimo film natalizio di Netflix che la vede protagonista, Our Little Secret e si è guadagnata un grande applauso quando ha rivelato come ha scherzosamente risposto all'amministratore delegato della Disney durante la prima mondiale di Genitori in trappola nel 1998. All'epoca la Lohan aveva solo 12 anni.

L'attrice nel film recitava nel doppio ruolo delle gemelle Hallie "Hal" James Parker e Annie "Ann" James Parker. Alla prima mondiale del film, l'allora amministratore delegato della Disney Michael Eisner si avvicinò alla Lohan e le chiese: "Dov'è la tua gemella?". Non si sa se Eisner stesse facendo una battuta o semplicemente non sapesse che la Lohan aveva interpretato entrambi i ruoli, ma questo non ha impedito alla Lohan di prendere in giro il dirigente.

"Ero così giovane che non so nemmeno come mi sia venuto in mente di dirlo, ma non dimenticherò mai quello che gli ho detto", ha ricordato la Lohan. "Gli ho risposto: 'Beh, avreste dovuto pagarmi il doppio, perché non non ho una gemella'".

La Lohan ha rivelato che quella per Genitori in trappola è stata la prima e unica volta che ha sostenuto un provino per un film. Il classico della commedia del 1998 è stato il ruolo della svolta per la Lohan, ed è un ruolo che rivisiterebbe a patto che la regista e co-sceneggiatrice Nancy Meyers fosse di nuovo coinvolta.

Lindsay Lohan, Dennis Quaid ammette: "Sul set di Genitori in trappola pensavo che fossero due gemelle"

"Se Nancy Meyers ne facesse parte, accetterei", ha dichiarato la Lohan quando le è stato chiesto se tornerebbe per un sequel o un reboot di della pellicola cult. "Non direi mai di no a Nancy".

Mentre un reboot di Genitori in trappola non è all'orizzonte, la Lohan tornerà alle sue radici Disney riunendosi con Jamie Lee Curtis per il sequel di Freaky Friday del prossimo anno, intitolato ufficialmente Freakier Friday. Our Little Secret arriverà su Netflix il 27 novembre prossimo.