Lindsay Lohan: il padre Michael è convinto che l'attrice meritasse l'Oscar per Genitori in trappola

Il padre dell'attrice Lindsay Lohan, Michael, ha dichiarato che la figlia avrebbe meritato un Oscar per il suo doppio ruolo in Genitori in trappola.

Il padre di Lindsay Lohan, durante la sua partecipazione al podcast Behind the Velvet Rope, ha dichiarato di essere convinto che la figlia meritasse un Oscar per la sua interpretazione nel film Genitori in trappola. Nel remake del classico Disney realizzato negli anni '90, l'attrice aveva la parte di Annie e Hallie, le gemelle separate alla nascita dai genitori, che si conoscevano per caso andando al campeggio estivo.

Le dichiarazioni del padre della star

Michael ha ricordato la scena di Genitori in trappola in cui sua figlia Lindsay Lohan, nel ruolo della protagonista, rivelava alla madre che non era Annie, cresciuta nel Regno Unito, ma la sua gemella Hallie, che aveva passato l'infanzia negli Stati Uniti.

Il padre della star ha spiegato: "Ho pianto letteralmente. Non potevo credere che mia figlia fosse così talentuosa, in grado di passare da un accento all'altro in un istante, da sola, e riuscire a realizzare quelle scene come aveva fatto".

Michael è convinto che la capacità di cambiare accento e interpretare due personaggi diversi sul set per sette mesi fosse un lavoro da premiare: "È perfetto. È impeccabile e quel lavoro avrebbe dovuto farle ottenere un Oscar per quel film. Non c'è dubbio. Mostratemi un'altra ragazzina di quella età che avrebbe potuto farlo. Non ne conosco nessuna".

Hayley Mills, nel 1961, star del film originale, aveva in passato lodato l'interpretazione di Lindsay dichiarando: "Penso sia fantastica. Vedere il film è stata un'esperienza divertente perché era così simile al mio, ma al tempo stesso non lo era".