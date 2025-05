Genitori in trappola, Lindsay Lohan: "Ero giovane, interpretare le gemelle non è stato così difficile"

La star di Mean Girls ha paragonato l'esperienza nel film del 1998 con quella al fianco di Jamie Lee Curtis in Quel pazzo venerdì.

In un video TikTok per Elle, Lindsay Lohan ha risposto ad una domanda sulla sua esperienza in due film significativi della sua carriera: Genitori in trappola del 1998 e Quel pazzo venerdì nel 2003.

È stato più difficile interpretare le due piccole gemelline nel primo film oppure... Jamie Lee Curtis nel cult dei primi anni 2000 che tornerà presto con un sequel?

Più facile interpretare le gemelline di Genitori in trappola per Lindsay Lohan

L'attrice ha spiegato perché ritiene sia stato più semplice recitare in Genitori in trappola:"Penso che interpretare le gemelle non sia stato così difficile, perché ero più giovane. Tendiamo ad avere più insicurezze da adulti quando recitiamo, e a volte pensiamo troppo. Quindi credo di essere stata più libera interpretando le gemelle, ed è stato anche più sperimentale".

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in una scena di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

Lohan ha spiegato in che modo ha interpretato le due gemelline, con caratteri ed estrazioni sociali diversi:"C'era spesso una pallina da tennis con cui recitare, e sentivo la mia voce nell'auricolare. Indossavo un earwig [dispositivo di ascolto], e gli accenti mi aiutavano". Annie parlava con un accento inglese più aristocratico mentre Hallie aveva un tono più rilassato e un accento californiano.

I personaggi di Lindsay Lohan in Genitori in trappola e Quel pazzo venerdì

In Genitori in trappola, Lindsay Lohan interpreta Annie e Hallie, due gemelle cresciute separate che si incontrano per la prima volta dalla nascita durante un campo estivo. Annie vive con la madre (Natasha Richardson) a Londra, mentre Hallie vive con il padre (Dennis Quaid) in California.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis in Quel pazzo venerdì

Invece, in Quel pazzo venerdì, Lohan interpreta Anna al fianco di sua mamma Tess (Jamie Lee Curtis); madre e figlia si scambiano i corpi dopo una lite, e passano un'intera giornata cercando di impersonarsi a vicenda senza farsi scoprire. Curtis si ritrova giovane e ribelle, mentre Lohan interpreta una madre rigida.