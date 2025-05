Lilo & Stitch e Mission: Impossible - The Final Reckoning rivitalizzano il box office italiano

Gli esercenti italiani tornano a riveder le stelle con l'uscita di Lilo & Stich e Mission: Impossible - The Final Reckoning, che danno la sferzata tanto attesa al box office italiano. ed è subito record per il reboot live action Disney che debutta con 8,4 milioni di euro, 7,1 raccolti nel weekend, in 575 sale e totalizza 924.726 presenze (dati Cinetel). Una manna dal cielo per i cinema nostrani, dove la pellicola che racconta l'amicizia tra una solitaria bambina hawaiana e un alieno in fuga ricalca l'andamento globale battendo tutti i rivali al botteghino, in particolare il ritorno di Tom Cruise nei panni dell'Agente Ethan Hunt.

Tom Cruise nei panni dell'Agente Ethan Hunt circondato dal suo team

Ultimo capitolo del franchise (forse), Mission: Impossible - The Final Reckoning deve accontentarsi del secondo posto. Le spettacolari acrobazie aree dell'inossidabile divo 56enne nulla possono contro i teneri protagonisti del film Disney. 1,7 milioni di euro raccolti in 450 sale e 194.905 presenze per lo spy action che a livello globale ha raggiunto i 204 milioni di dollari.

Valeria Golino al telefono in Fuori

Il debutto di Fuori

Cannes porta bene, anche senza premi. Debutta al terzo posto il nuovo film di Mario Martone, Fuori, che racconta l'esperienza in carcere di Goliarda Sapienza grazie a un eccezionale team al femminile composto da Valeria Golino, Matilda de Angelis e dalla cantante e attrice Elodie. Ripensando all'esperienza sul set, Elodie ha confessato a Cannes che Fuori si è rivelato un'esperienza sconvolgente. Incuriosito dalle tematiche complesse e da questi incredibili ritratti di donne, il film di Martone debutta con 711.500 euro raccolti in 347 sale e 94.962 presenze.

Dopo un debutto al primo posto, ma nel weekend più povero dell'anno, Final Destination Bloodlines scende al quarto posto. Altri 270.000 euro portano l'horror seriale, sesto capitolo di un fortunato franchise, a raggiungere il milione di euro.

In forte calo anche gli incassi di Thunderbolts, che si ferma a quota 110.000 euro. Lla pellicola Marvel interpretata da Florence Pugh, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus si rivela comunque un successo, raggiungendo i 4,7 milioni di euro. Cifra rispettabilissima, anche se per un titolo Marvel non proprio da strapparsi i capelli. Ma a preoccupare è la flessione generale del botteghino in attesa dell'arrivo del grande caldo, che potrebbe peggiorare la situazione incassi in mancanza di titolo di sicuro appeal.