Fuori, Elodie: "Esperienza sconvolgente, non mi sono ancora ripresa dall'impatto del film nella mia vita"

La cantante e attrice ha parlato dell'esperienza scioccante sul set del film di Mario Martone in concorso a Cannes 2025 e di come abbia cambiato la sua vita.

Ormai Elodie si sta abituando ai red carpet cinematografici. Dopo Venezia, eccola al Festival di Cannes a fianco di Valeria Golino e Matilda De Angelis nel cast del nuovo film di Mario Martone, Fuori, che le ha sconvolto l'esistenza come ha raccontato in conferenza stampa a Cannes.

"Per me è stata un'esperienza sconvolgente. Non mi sono ancora ripresa dall'impatto che ha avuto nella mia vita questo film" ha spiegato. "Martone ha avuto la capacità di farmi vivere appieno quello che stavamo raccontando, è stata un'esperienza profonda che mi ha cambiato"_.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'accoglienza di Cannes verso il film di Mario Martone

Unico italiano presente nel concorso internazionale di Cannes, Fuori è stato accolto da una standing ovation di sette minuti. Al centro della storia, firmata da Martone con Ippolita Di Maio, un episodio realmente accaduto nella vita di Goliarda Sapienza. Negli anni '80 la scrittrice finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un'esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta (Matilda De Angelis), delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Elodie, Valeria Golino e Matilda De Angelis in una scena di Fuori

"Quello che non volevo fare era il classico film biografico" ha chiarito Martone a Cannes. "L'episodio nella vita di Goliarda mi ha fornito l'occasione per raccontare questa personalità così complessa in un momento di difficoltà. Goliarda si sente oppressa tra le mura dei salotti e il carcere le permette di respirare, non perché sia un luogo piacevole, ma perchè le relazioni sono reali. Il carcere abbatte il divario sociale perchè qui conta solo il rapporto individuale tra le persone".

Valeria Golino, che interpreta Goliarda Sapienza. è stata aiutata a entrare nel personaggio grazie alla "sceneggiatura scritta molto bene. Abbiamo seguito alla lettera la guida di Martone per comprendere i personaggi e ci siamo davvero innamorate l'una dell'altra. Ci siamo ritrovate, riconosciute, abbiamo litigato e ci siamo legate".

Le fa eco Matilda De Angelis, interprete di Roberta, la giovane criminale che allaccia un relazione con Goliarda tornando a farle provare sentimenti sopiti da tempo: "Per noi è stato un processo naturale. Mario e Ippolita ci hanno dato la capacità di trovare delle persone al di là delle attrici. Col senno di poi è stato molto importante costruire un rapporto sincero che andasse al di là di quello che era scritto. Il cuore del film è il codice segreto che è il linguaggio delle donne"_.

Potete scoprire di più leggendo la nostra recensione di Fuori, nei cinema da domani, 22 maggio con 01 Distribution.