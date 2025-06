Lilo & Stitch batte Ballerina al box office USA, lo spinoff di John Wick non sfonda

Neppure una Ana De Armas sensuale e armata fino ai denti può scalzare Lilo & Stitch dalla vetta del box office USA. Il reboot live-action Disney si gode i primati conquistati conservando la prima posizione per il terzo weekend consecutivo. Altri 32,5 milioni, raccolti in 4.185 sale, portano lo scoppiettante film per famiglie a un totale domestico di 335,8 milioni e a un incasso globale di 772 milioni per la pellicola che racconta le avventure dell'amicizia tra una solitaria ragazzina hawaiana e un alieno in fuga.

Inferiore alle aspettative, purtroppo, il debutto di Ballerina. La pellicola targata Lionsgate spinoff della saga con Keanu Reeves, incentrata su Ana de Armas nei panni di una ballerina divenuta assassina che va in cerca di vendetta ha aperto con 25 milioni di incasso da 3.409 sale nordamericane e una media per sala di 7.333. La pellicola che è stata classificata col rating R per l'alto tasso di violenza ha incassato altri 26 milioni da 82 paesi, arrivando a un totale globale di 51 milioni, il tutto a fronte di un budget di 90 milioni, assai superiore a quello dei primi tre film di John Wick.

Ama De Armas in una scena di Ballerina

Le altre tre posizioni

Scende al terzo posto Mission: Impossible - The Final Reckoning. Altri 15 milioni di incasso portano la pellicola interpretata dalla star Tom Cruise a superare i 149 milioni di incassi domestici, mentre il totale globale vola a 450,4 milioni. Ma c'è una precisazione importante da fare, come specifica World of Reel: l'action seriale con Tom Cruise è uno dei film più costosi mai realizzati, con un budget dichiarato di 400 milioni di dollari e per diventare profittevole per Paramount ci vorranno ancora un bel po' di milioni di incasso.

il cast di Karate Kid: Legends in una scena

Zoppicante l'andamento di Karate Kid: Legends. Dopo un debutto non proprio eclatante, la pellicola sulle arti marziali con le star Jackie Chan e Ralph Macchio aumenta il suo (magro) bottino di 8,7 milioni che la portano a un totale di 35,4 milioni. Se si guardano gli incassi globali, il film raggiunge i 74 milioni. Evidentemente il nuovo capitolo del popolare franchise di arti marziali, il primo in quindici anni, non è riuscito a solleticare l'interesse dei fan dell'originale. La longeva serie di arti marziali ha ricevuto un'impennata grazie allo streaming con Cobra Kai, un sequel spin-off che si è concluso dopo sei stagioni. Karate Kid: Legends, in uscita nei cinema italiani il 5 giugno, riprende tre anni dopo il finale della serie Netflix con un nuovo studente (la star di American Born Chinese Ben Wang) che diventa il nuovo protetto di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Mr. Han (Jackie Chan).

A quattro settimane dall'uscita, Final Destination Bloodlines scivola in quinta posizione incassando altri 6,5 milioni che lo portano a 123,5 milioni. A livello globale, l'horror diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky, che arriva quattordici anni dopo il precedente capitolo, ha raccolto oltre 257 milioni. Il tutto considerando che il film non presenta grandi star e vanta il ritorno di un unico personaggio del franchise, William Bludworth, interpretato da Tony Todd nel suo ultimo ruolo.