Mission: Impossible - The Final Reckoning batte nuovi record al botteghino, la reazione di Tom Cruise

Tom Cruise è molto orgoglioso della partenza da record di Mission: Impossible - The Final Reckoning al botteghino e per questo motivo ha pubblicato sui social una lettera accorata rivolta a tutti i colleghi e ai fan che sono accorsi in sala.

Le aperture combinate di Lilo & Stitch della Disney (341 milioni di dollari) e dell'ultimo Mission: Impossible della Paramount (200 milioni di dollari) hanno stabilito rapidamente il nuovo record d'incassi del Memorial Day, che tutti gli anni può contare su un weekend di quattro giorni complessivi.

"Questo fine settimana è stato uno di quelli da ricordare sui libri di storia!", ha scritto Cruise nel suo post. "Congratulazioni e grazie a ogni regista, a ogni artista, a ogni membro della troupe e a ogni singola persona che lavora negli studios. A ogni teatro e a ogni dipendente che contribuisce a portare queste storie al pubblico, grazie".

La dedica al pubblico e gli incassi di The Final Reckoning

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

"A tutti coloro che lavorano alla Paramount Pictures e alla Skydance, grazie per i molti anni di collaborazione e per l'incrollabile sostegno", ha continuato l'attore. "E soprattutto, GRAZIE al pubblico di tutto il mondo che tutti noi serviamo e che tutti noi AMIAMO intrattenere. Cordiali saluti, Tom".

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise, Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff

In patria, Mission: Impossible - The Final Reckoning ha incassato 77 milioni di dollari nei quattro giorni del Memorial Day. Si tratta del record di apertura della saga in quanto l'ottavo capitolo ha battuto Mission: Impossible - Fallout del 2018 (61 milioni di dollari). Per quanto riguarda il botteghino italiano, l'ultimo film del franchise ha già superato i 2 milioni di dollari, ma si è dovuto inchinare allo strapotere della Disney con Lilo & Stitch già abbondantemente sopra i 9 milioni.

"Preferisco che la gente lo veda e se lo goda, ci siamo divertiti molto a farlo ed è stato molto divertente e voglio che tutti voi ve lo godiate", ha risposto Cruise quando gli è stato chiesto del suo futuro nel franchise. "Godetevelo e sappiate che tutto ciò che è il culmine è arrivato a questo momento". Prossimamente, vedremo l'attore nel nuovo film di Alejandro González Iñárritu, che sancisce il primo film di Cruise alla Warner Bros. dopo anni di collaborazione con Paramount.