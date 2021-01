Life in a Day 2020: il trailer del documentario di Kevin Macdonald con video da ogni parte del mondo

Dopo l'esperimento di Life In A Day del 2011, approda in rete il trailer di Life in a Day 2020 che verrà lanciato in anteprima durante il Sundance Film Festival che prenderà il via, in versione virtuale, il 28 gennaio.

Il regista Kevin Macdonald e il produttore Ridley Scott tornano a raccontare un giorno nella vita del Pianeta Terra, il 25 luglio 20202, con il contributo degli utenti di ogni parte del mondo che hanno inviato i loro video per documentare la loro giornata.

Il trailer di Life in a Day 2020mostra alcuni dei momenti più importanti dell'anno - con gli operatori sanitari che si preparano a combattere la pandemia e i manifestanti Black Lives Matter che scendono in piazza - insieme agli aspetti più vicini alla normalità che è stato possibile catturare il 25 luglio 2020.

"Credo che rappresenterà una capsula del tempo negli anni a venire" ha dichiarato il regista Kevin Macdonald a EW. "Stiamo vivendo questo periodo di grandi sconvolgimenti politici, e questo è forse in cima ai nostri pensieri. Ma per molte persone, l'esperienza quotidiana vissuta, che è ciò che spero di aver catturato nel film, non riguarda questi grandi problemi, almeno non direttamente. Dico sempre sempre alle persone: 'Ciò che è noioso per te, ciò che è normale per te, sarà affascinante per le altre persone'".

Life in a Day 2020 avrà la sua premiere al Sundance Film Festival prima di debuttare sul canale YouTube Life in a Day il 6 febbraio.

Un esperimento simile a Life in a Day 2020, Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown, è stato realizzato nei mesi scorsi da Gabriele Salvatores. Qui trovate la recensione di Fuori era primavera.