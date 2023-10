Levon’s Trade: Jason Statham nel film scritto da Stallone e diretto da David Ayer

Dopo I mercenari 4 - Expendables, nuova collaborazione tra Jason Statham e Sylvester Stallone, con il primo che sarà protagonista del film Levon's Trade, la cui sceneggiatura è stata adattata dal secondo. La regia del film sarà di David Ayer.

Il progetto segna il ritorno al ruolo di sceneggiatore da parte di Stallone dopo Rambo Last Blood del 2019 e Creed II del 2018. L'icona del cinema action, che ha ottenuto una famosa nomination all'Oscar per la sceneggiatura di Rocky nel 1977, ha adattato Levon's Trade dall'omonimo romanzo dell'autore di fumetti Chuck Dixon.

Il libro è il primo degli undici della popolare serie di thriller di Levon Cade. La Balboa Productions di Stallone aveva precedentemente sviluppato il progetto come serie televisiva.

Levon's Trade, la sinossi

Il film racconta di come Levon Cade (Statham) si sia lasciato alle spalle la sua "professione" per rigare dritto e lavorare nell'edilizia. Vuole vivere una vita semplice ed essere un buon padre per sua figlia. Ma quando Jenny, la figlia adolescente del suo capo, scompare, è chiamato a mettere nuovamente in pratica le abilità che lo hanno reso una figura leggendaria nell'oscuro mondo delle operazioni segrete. La caccia alla studentessa scomparsa lo porta nel cuore di una sinistra cospirazione criminale, creando una reazione a catena che minaccerà il suo nuovo stile di vita.

Il produttore della pellicola Bill Block ha dichiarato: "Sono entusiasta di riunirmi con alcuni dei miei partner più talentuosi e di lunga data in Levon's Trade. Ho lavorato per la prima volta con David Ayer in Fury ed è stato subito chiaro che si trattava di un regista ai massimi livelli. Io e Jason abbiamo lavorato insieme a diversi film e più recentemente abbiamo collaborato a The Beekeeper. Levon's Trade sarà un altro spettacolare film d'azione e sono sicuro che abbiamo messo insieme la squadra dei sogni per portare sul grande schermo il primo romanzo di questa celebre serie".

I mercen4ri - Expendables, il regista sul passaggio di consegne tra Sylvester Stallone e Jason Statham

Su queste pagine potete visualizzare il trailer di The Beekeeper, il nuovo film con Jason Statham sempre diretto da David Ayer.