The Beekeeper: il film ha infranto un record su Rotten Tomatoes per Jason Statham

The Beekeeper è uscito nelle sale lo scorso weekend, ma solo nelle ultime ore il film di David Ayer ha appena infranto un record su Rotten Tomatoes che riguarda principalmente la filmografia di Jason Statham.

Il film sta ricevendo recensioni piuttosto discrete e attualmente si trova su Rotten Tomatoes con un punteggio del 70% per la critica e addirittura del 94% per il pubblico. Il film ha stabilito un record sorprendente per Statham: The Beekeeper ha ora la valutazione più alta di qualsiasi primo film di una serie guidata da Statham.

Inoltre, è solo uno dei due film che hanno esordito in un franchise a ottenere una valutazione "Fresh" da parte della critica e il primo in assoluto a ottenere oltre il 90% dal pubblico.

Statham è noto per la sua partecipazione a diversi franchise: il suo primo film da protagonista è stato The transporter nel 2002. Quel film aveva ottenuto un punteggio del 54% dalla critica e del 73% dal pubblico. Tra gli altri franchise di Staham ricordiamo Crank (62% di critica, 71% di pubblico), The Expendables (42% di critica, 64% di pubblico), The Mechanic (53% di critica, 51% di pubblico) e il più recente Shark - Il primo squalo (47% di critica, 44% di pubblico).

