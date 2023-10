The Beekeper: Jason Statham è in cerca di vendetta nel trailer del film diretto da David Ayer

A gennaio arriverà nei cinema americani il thriller The Beekeper, diretto da David Ayer, e il trailer regala le prime scene del film con Jason Statham.

The Beekeper è il nuovo thriller diretto da David Ayer con star Jason Statham e il trailer regala le prime immagini del progetto in arrivo nelle sale americane il 12 gennaio.

Nel video si vede un apicoltore che va in cerca di vendetta dopo che alcuni truffatori causano un lutto che gli segna la vita. L'uomo sembra pronto a tutto pur di fare giustizia.

I dettagli del thriller

Nel cast di The Beekeper, oltre a Jason Statham, ci sono anche Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad, e Jeremy Irons.

La trama anticipa che una brutale campagna per ottenere vendetta diventa una questione nazionale dopo la scoperta che si tratta di un ex agente di una potente organizzazione clandestina chiamata Beekepers. L'uomo è inoltre pronto a tutto pur di eliminare un gruppo corrotto e criminale.

La sceneggiatura è firmata da Kurt Wimmer (Salt) e segna il ritorno alla regia di David Ayer dopo The Tax Collector.

Statham, oltre che essere il protagonista, è anche produttore del film.