I mercen4ri - Expendables, il regista sul passaggio di consegne tra Sylvester Stallone e Jason Statham

Visto il suo addio al franchise, era inevitabile che ne I mercen4ri - Expendables si sarebbe affrontato il tema del necessario passaggio di consegne tra Sylvester Stallone e Jason Statham.

Il franchise degli Expendables è stato concepito in parte da Stallone, che ha diretto e interpretato il primo film. La serie ha continuato a mantenere una forte presenza di Stallone sia in I mercenari 2 che in I mercenari 3 - The Expendables, prima che questi decidesse di ritagliarsi solo un ruolo minore nel quarto film appena uscito e cedere le luci della ribalta a Jason Statham.

Ciò nonostante, I mercen4ri si è rivelato un flop al box-office.

Parlando con Moviefone, Scott Waugh ha dichiarato che questa transizione è davvero "eccitante". Nel caso di Stallone, il regista ha riferito che l'attore si trova "in un momento della sua vita in cui il tempo è molto importante per lui".

"Penso che l'idea che Stallone stia passando il testimone a Statham sia eccitante. Stallone mi stupisce ancora, per la sua capacità fisica alla sua età. Per me è ancora incredibile. Io ho 53 anni e sono distrutto, mentre lui, in qualche modo, ha quasi settant'anni e riesce ancora a farlo. Ma credo che per Sly sia un momento della vita in cui il tempo è molto importante per lui.

I mercen4ri - Expendables, Jason Statham commenta il ruolo ridotto di Sylvester Stallone: "Non mi pare giusto"

"La lavorazione completa di un film degli Expendables gli porta via molto tempo e io lo rispetto pienamente. Jason ha la mia età ed è ancora entusiasta di lavorare a pieno ritmo. Quindi è stato un passaggio naturale. Ora, devo dire che non credo assolutamente che Sly sia fuori dal franchise. Penso che ne farà sempre parte. È il creatore di The Expendables e il regista originale. Quindi penso ci sarà sempre".