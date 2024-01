The Beekeeper: il film con Jason Statham ha una scena dopo i titoli di coda?

The Beekeeper, il nuovo film di David Ayer con Jason Statham protagonista, è uscito nelle sale italiane l'11 gennaio scorso, ma contiene una scena dopo i titoli di coda, come va tanto di moda ultimamente?

Ebbene, no. Il film non ha sequenze intermedie o post-credits e si conclude con il personaggio di Statham che si allontana trionfante dopo aver vendicato con successo la morte dell'amica e aver risalito la pista della corruzione fino al vertice. Detto questo, gli eventi dell'esplosivo climax del film potrebbero gettare le basi per ripercussioni contro Clay, e un eventuale sequel potrebbe prevedere che i cattivi gli diano la caccia a seguito delle sue azioni.

The Beekeeper segue un uomo solitario di nome Adam Clay, il cui passato trascorso in un'unità d'élite nota come gli Apicoltori viene rivelato quando la sua amica e padrona di casa Eloise cade vittima di una truffa finanziaria.

Dopo che Eloise, traumatizzata, si toglie la vita, Clay si mette sulle tracce dei responsabili e scopre una cospirazione che coinvolge l'FBI, la CIA e il Presidente degli Stati Uniti. Il cast di supporto comprende Josh Hutcherson, Minnie Driver, Jemma Redgrave e Jeremy Irons.

The Beekeper: Jason Statham è in cerca di vendetta nel trailer del film diretto da David Ayer

Statham è divenuto celebre per i film d'azione che hanno dato vita a franchise propri, tra cui The transporter e I mercenari - The Expendables, per non parlare della sua partecipazione al cast della serie Fast & Furious, ormai decennale. Non è quindi irragionevole chiedersi se anche The Beekeeper si trasformerà in un franchise e finirà per avere un sequel, con l'Adam Clay di Statham che si immetterà in un'altra scia di vendetta in stile John Wick.