The Beekeeper in 4K UHD, la recensione: quando l'audio italiano mostra i muscoli come Jason Statham

La recensione di The Beekeeper in 4K UHD: l'edizione Eagle presenta un superbo audio italiano in Dolby Atmos, mentre il comuque ottimo inglese si ferma al DTS HD 5.1. Eccellente il video, mentre sorprende la completa assenza di extra.

Si sa, quando c'è Jason Statham di mezzo, è difficile annoiarsi. E infatti anche in The Beekeeper, film diretto da David Ayer, il muscolare attore è ancora una volta garanzia di adrenalina, essendo il protagonista di una tremenda vendetta. Tema ancora più stuzzicante quando si scopre che il suo personaggio, Adam Clay, era stato un agente operativo appartenente a una potente organizzazione clandestina nota come "Apicoltori", composta da elementi super abili e specializzati.

The Beekeeper: Jason Statham in una scena del film

Stavolta Statham, impegnato a sgominare una agenzia di phishing che organizza truffe a danno degli anziani, scoprirà che la società in realtà ha forti agganci con poteri forti e misteriosi, che però lui conosce bene. In un film come The Beekeeper, che nel cast vanta anche Jeremy Irons, è ovvio che la spettacolarità audio-video deve trovare riscontro in un forte prodotto homevideo. E infatti l'edizione in 4K UHD appena uscita targata Eagle Pictures, sotto questo aspetto rasenta la perfezione, anche se come vedremo in questa recensione riserva una brutta sorpresa in un altro reparto.

Adrenalina e piena immersione nell'audio italiano in Dolby Atmos

Partiamo da quello che è il plus dell'edizione targata Eagle Pictures, ovvero l'audio italiano in Dolby Atmos. Unico appunto, quello originale resta in DTS HD 5.1, ma non possiamo certo lamentarci. Anche perché The Beekeeper, come si può facilmente immaginare, è un film che all'audio chiede parecchio. Il risultato è una traccia spettacolare, ricca di dettagli e divertente, che tiene bene botta a tutta l'azione presente nel film tra scazzottate, sparatorie ed esplosioni, accompagnandola con grande spazialità, massiccio apporto dei surround, effetti panning precisi e una robusta dose di bassi.

The Beekeeper: Jason Statham in tenuta da apicoltore

Anche nei corpo a corpo la traccia esalta la fisicità degli scontri, inoltre c'è anche un efficace utilizzo del suono verticale, con effetti provenienti dall'alto che insieme alla colonna sonora compongono un ottimo mix incalzante e avvolgente, che regala allo spettatore un'avvincente sensazione di immersione. A completare il tutto dialoghi corposi e puliti. Solo sotto questo aspetto la traccia inglese prevale, ovviamente per la naturalezza dei parlati, ma pur brillante e potente nel complesso, manca di quella sensazione di immersione totale data dal Dolby Atmos.

Il video 4K UHD: dettaglio e croma che esaltano l'azione

The Beekeeper:Jason Statham e Jeremy Irons in una foto

Non è da meno il video, che forse non sarà il top di quanto visto in 4K UHD, ma è certamente di ottima qualità e consente di godersi nel miglior modo un film d'azione che si basa su immagini movimentate, ritmo frenetico e un forte contrasto nei colori. Colori che grazie all'HDR presentano tonalità vivide e brillanti, soprattutto nelle scene cromaticamente più esuberanti. Anche se la foografia calda e un po' ambrata rende più morbide le immagini, il dettaglio è sempre elevato, sia sui primi piani che nelle ambientazioni, e riesce a non presentare sbavature nemmeno nelle sequenze più movimentate, C'è solo qualche lieve cenno di maggior morbidezza in alcune scene più scure, ma i dettagli escono bene anche dalle ombre e la sensazione di profondità resta buona anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Nessun extra: una brutta sorpresa

The Beekeeper: Jason Statham in un primo piano

Peccato che un prodotto che dal punto di vita tecnico meriterebbe il massimo dei voti per l'audio e l'eccellenza per il video, vede drasticamente calare il giudizio complessivo per l'assoluta mancanza di extra. D'accordo, anche per chi ancora si affida all'homevideo l'aspetto principale resta la resa audio-video, è lì che il dischetto fa ancora la differenza rispetto allo streaming, però non avere uno straccio di contenuto speciale in un film di azione con Jason Statham, neppure sul disco blu-ray presente nella confezione, resta comunque una brutta e spiacevole sorpresa.