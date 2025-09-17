L'estate nei tuoi occhi avrà una quarta stagione? La risposta di Jenny Han fa sperare i fan

Con l'arrivo in streaming del finale della terza stagione, L'estate nei tuoi occhi è schizzata in trend sui social media. Mentre i fan commentano la conclusione del triangolo sentimentale tra Belly, Jeremiah e Conrad, in molti si chiedono se ci sarà un seguito visto l'incredibile successo ottenuto.

L'idea di proseguire dovrebbe solleticare Prime Video, visti i record ottenuti dalla serie. Come rivela Deadline_, l'episodio di apertura della terza stagione ha attirato 25 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi sette giorni, con gli ascolti per la terza e ultima stagione in aumento del 40% nella prima settimana rispetto alla seconda stagione. E rispetto alla prima stagione, sono triplicati.

Nell'idea iniziale, L'estate nei tuoi occhi doveva adattare la trilogia di romanzi di Jenny Han - L'estate nei tuoi occhi, 2009, Non è estate senza te, 2010, Per noi sarà sempre estate, 2011 - un romanzo a stagione. L'esperienza si è dunque conclusa nonostante la voglia dei fan di proseguire il racconto. Ecco cosa ha detto al riguardo Jenny Han.

L'estate nei tuoi occhi 2: un'immagine della serie

C'è speranza di vedere una quarta stagione de L'estate nei tuoi occhi?

Lo scorso maggio, Jenny Han sembrava determinata a concludere la serie di successo, come previsto inizialmente, con la terza stagione. "Avevamo bisogno di più spazio per la storia, quindi abbiamo scritto 11 episodi", ha detto Jenny Han, che ha lavorato come produttrice esecutiva e regista della serie, a Entertainment Weekly. "Ma sì, tre libri, tre stagioni. Mi sembra giusto."

Dopo l'incredibile successo dei nuovi episodi, di cui parliamo approfonditamente nella recensione de L'estate nei tuoi occhi 3, Han sembrerebbe essere tornata sui suoi passi.

I personaggi de L'estate nei tuoi occhi

"Mai dire mai", ha dichiarato. "Se la storia c'è, allora ci sono anch'io. Come narratrice, vieni sempre colpita dall'ispirazione. Se avessi un'idea davvero grandiosa che mi entusiasmasse, che volessi continuare a raccontare, e se le star fossero entusiaste di realizzarla, allora sarei felicissima. Dipenderà se sentirò che c'è ancora molto da raccontare".

Una molla notevole sarebbe il ritorno degli interpreti dello show, Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno: "Adoro lavorare con questi ragazzi, è questo il fulcro del progetto. Sarei felice di lavorare con loro su questa serie o su qualcos'altro. Chissà cosa mi riserva il futuro".

Il cast tornerà per un eventuale seguito?

Il sorriso di Lola Tung

L'estate nei tuoi occhi non può esistere senza la sua Belly, interpretata da Lola Tung. Parlando di un suo possibile ritorno, l'attrice ha detto a EW: "Penso che sia un privilegio far parte di questo universo, quindi se mai me lo chiedessero, ci sarei".

Per quanto riguarda Amazon Prime Video, il CEO di Amazon MGM Studios TV Vernon Sanders è orientato a lasciare la decisione a Jenny Han. "Tutti i piani partono da Jenny Han, lei sapeva fin dall'inizio come voleva farlo, quindi ci siamo concentrati su questo, sul creare la stagione giusta e concluderla nel modo giusto. Ora che il finale è stato pubblicato, possiamo conversare serenamente del futuro. Ha nuove idee che non vede l'ora di affrontare. Quindi, qualunque cosa Jenny voglia fare, noi vogliamo farla con lei."