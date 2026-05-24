La Promessa anticipazioni 25 maggio: il Barone scatena la guerra a Catalina

Nelle anticipazioni de La Promessa del 25 maggio, il Barone de Valladares esplode contro Catalina dopo la decisione di aumentare i salari dei contadini. Una scelta rivoluzionaria che accende un duro conflitto con conseguenze potenzialmente pericolose per tutta la tenuta. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'arrivo del nuovo maggiordomo, Don Cristóbal, sconvolge gli equilibri de La Promesa. Don Ricardo deve accettare il fatto che non sarà lui il successore di Romulo. I piani bassi non tollerano l'ingiustizia e la mancanza di spiegazioni, ma la protesta unisce servitù e nobili. La famiglia Luján reagisce con profonda indignazione: Alonso e Manuel si sentono esautorati a casa propria da Leocadia, che ha imposto un estraneo senza consultarli.

In questo clima teso si consuma un altro colpo di scena per Ricardo: a Palazzo si presenta improvvisamente suo figlio Santos, pronto a riprendere il vecchio lavoro e la sua quotidianità tra i domestici. Il ragazzo, tuttavia, è del tutto ignaro del terremoto appena avvenuto. Santos non sa che Romulo, se n'è andato e che ora, a capo di tutti, c'è una figura autoritaria e sconosciuta.

Toño ed Enora

La Promessa anticipazioni: Toño festeggia l'arrivo di Enora nell'hangar

Toño è al settimo cielo. La scommessa di aver portato Enora nell'hangar all'insaputa del Marchesino ha dato i frutti sperati: Manuel non solo non si è arrabbiato, ma ha assunto ufficialmente la ragazza. Toño non vede l'ora di iniziare a lavorare fianco a fianco con lei, convinto che l'incredibile intuito ingegneristico di Enora permetterà ai loro aeroplani di fare un salto di qualità straordinario. Resta da capire se questa collaborazione rimarrà puramente professionale o se scatenerà nuove gelosie.

La furia del Barone de Valladares per i salari aumentati

Il Barone de Valladares passa immediatamente all'attacco. Il nobile conservatore si presenta furioso da Catalina e Martina per scagliarsi contro la misura più rivoluzionaria introdotta dalla nuova gestione: l'aumento dei salari dei contadini. Per il Barone si tratta di un precedente pericolosissimo che rischia di destabilizzare l'economia di tutte le tenute vicine. Invece di fare fronte comune contro l'ingerenza del Barone, Catalina e Martina continuano a scontrarsi duramente. Martina coglie la palla al balzo per rinfacciare a Catalina la sua gestione e l'esclusione subita nella stesura dei contratti.

Esmeralda è interpretata da Julia Piera

La scomparsa di Esmeralda fa tremare Il Duca de Carril

Il Duca de Carril viene finalmente informato della scomparsa di Esmeralda. La reazione del nobile è di puro terrore strategico: capisce immediatamente che il vuoto lasciato dalla gioielliera provocherà dei forti danni ai suoi piani industriali e personali.

Se Esmeralda fosse fuggita, potrebbe parlare; se è stata presa da qualcun altro, i suoi segreti sono in pericolo. Le conseguenze di questa sparizione non tardano a farsi sentire anche a La Promessa. Curro, Vera e Pia sono profondamente preoccupati. La caccia al quaderno dorato si trasforma in una corsa contro il tempo.