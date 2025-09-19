L'estate nei tuoi occhi: Gavin Casalegno ha girato false scene a Parigi per depistare le fan

L'interprete di Jeremiah e la creatrice dello show Prime Video Jenny Han hanno ammesso di aver provato a gabbare le fan per evitare spoiler sul finale.

L'estate nei tuoi occhi ha fatto ricorso a misure estreme per conservare la sorpresa finale, evitando spoiler sulla scelta di Belly in favore di Conrad o Jeremiah.

La creatrice della serie Prime Video, Jenny Han, ha confermato a Entertainment Weekly la scelta di girare false scene a Parigi con Lola Tung e Gavin Casalegno per depistare i potenziali scooper. I due attori si sono prestati a girare una finta reunion parigina tra Belly e Jeremiah con l'intenzione di essere visti. Han voleva che i paparazzi diffondessero foto e video delle presunte anticipazioni, alimentando teorie errate sul finale.

"Abbiamo fatto venire Gavin a Parigi in modo da poter girare un po' di scene con lui semplicemente perché mi piace riservare sorprese al pubblico", ha spiegato l'autrice e produttrice. "È davvero difficile al giorno d'oggi. Quando si gira un film la gente lo vede in tempo reale, credo che tutti questi spoiler tolgano un po' di entusiasmo. Quindi, questo è stato il mio modo di cercare di proteggere la storia per il pubblico."

Lola Tung e Gavin Casalegno su una panchina

Il piano ha funzionato

Detto fatto. Dopo l'incursione parigina, su internet hanno iniziato a circolare i video di Lola Tung e Gavin Casalegno insieme a Parigi, anticipando un notevole scostamento dai romanzi, dove Jeremiah non fa mai visita a Belly mentre è all'estero. Infatti, i due non interagiscono più in Per noi sarà sempre estate, su cui si basa la terza stagione, dopo aver annullato il loro matrimonio. Ecco perché molti fan del Team Jeremiah erano convinti che Jenny Han avesse cambiato il finale della storia per la serie, augurandosi che Belly non finisse con Conrad (Christopher Briney).

Gavin Casalegno e Lola Tung in una scena

Come lascia intendere la nostra recensione de L'estate nei tuoi occhi 3, in realtà la segue ha seguito anche in questo caso i romanzi: Belly e Conrad sono tornati insieme nel finale, e Jeremiah sembra in realtà essere d'accordo. Quindi le scene finte sono servite allo scopo, depistando i fan e confondendo loro le idee.

"Mi hanno detto, 'Ehi, ti portiamo a Parigi e girerai alcune scene'", ha rivelto Casalegno a EW. "Ho pensato: 'Non so perché, ma certo. Ci sto'. Ho potuto trascorrere una o due settimane a Parigi, il che non è affatto male. Mi è piaciuto molto."

L'attore rivela di aver girato varie finte scene anche se solo una - quella in cui Jeremiah corre verso Belly su un marciapiede per abbracciarla - è diventata virale.

"Ovviamente non fa parte della serie, ma è stato divertente farlo e vedere la gente sporgersi dai balconi che filmava" ha confessato Casalegno. "Perché pensavo, 'Non lo vedranno mai'. È stato bello. Mi sono sentito un agente della CIA."