L'estate dei segreti perduti avrà una seconda stagione? Cosa sappiamo sul futuro dello show

Prime Video si gode i frutti dell'inatteso successo de L'estate dei segreti perduti, serie mystery drama basata sul romanzo bestseller di E. Lockhart. Dopo l'approdo in streaming di tutti gli otto episodi dello show il 18 luglio, la serie si è conquistata rapidamente l'attenzione del pubblico diventando la serie Amazon più vista del momento. Inevitabile parlare di una seconda stagione, anche la serie si è conclusa con un finale tanto scioccante quanto perentorio.

Per il momento, Amazon non ha annunciato il rinnovo de L'estate dei segreti perduti, anche se è ancora presto per un annuncio del genere. Ma come riporta Forbes, le voci parlano dell'imminente messa in produzione di una seconda stagione o addirittura di uno spin-off.

L'estate dei segreti perduti (in originale We Were Liars) è il primo di una serie di due libri, il secondo dei quali si intitola _We Fell Apart. È ambientato nello stesso "mondo" di We Were Liars, sebbene con una serie di personaggi quasi completamente diversi. In più c'è un terzo libro, il prequel Family of Liars, su una generazione diversa nella storia. Le possibilità per ampliare lo show con nuovi episodi, quindi, non mancano.

La sorelle Sinclair sulla spiaggia

Come proseguirà la storia?

Come analizzato nella nostra recensione de L'estate dei segreti perduti, la storia segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati 'I Bugiardi', durante le loro avventure estive sull'isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l'equivalente dell'aristocrazia americana, noti per il loro bell'aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati 'Bugiardi', sembrano avere qualcosa da nascondere.

Riguardo all'ipotesi di una seconda stagione e al colpo di scena finale che ha scatenato le proteste degli spettatori, Natalie Alyn Lind, interprete di Cadence, ha dichiarato: "Non credo che la storia di Cadence sia finita. Penso che ci sia del bello nel modo in cui sale su quella barca e se ne va, ma questa è solo la sua partenza. Ma cosa significa? C'è un'eredità importante. Deve capire come far pace con suo nonno in modo che i suoi segreti non trapelino o non distruggano di nuovo la famiglia. Ci sono così tante cose che non vengono dette quando se ne va. Ma son significa che se ne sia andata per sempre, non ci credo."