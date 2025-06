L'estate dei segreti perduti: dietro le quinte con i personaggi della serie

Dietro L'estate dei segreti perduti con la famiglia benestante dei Sinclair, c'è un gruppo più affiatato. Stiamo parlando dei Bugiardi: così si fanno i chiamare i cugini Cadence, Mirren, Johnny e il loro migliore amico Gat. Passano ogni estate sull'isola privata del nonno dei primi, Beachwood Island, finché un brutto incidente non rischia di mettere a repentaglio la loro amicizia per sempre.

La protagonista in una scena

Abbiamo incontrato su Zoom proprio i loro interpreti, le figlie d'arte Emily Alyn Lind e Esther McGregor e i debuttanti Shubham Maheshwari e Joseph Zada, per farci raccontare i loro segreti dal set.

L'estate dei segreti perduti: il tema della comunicazione

I Sinclair sono proprietari di una delle più potenti aziende dei media americane. Questo significa che possono controllare le notizie che escono su di loro: una tematica molto 'calda' oggi che riflette il bisogno delle nuove generazioni di scrivere la propria storia. Senza seguire necessariamente quella che qualcun altro ha scelto per loro.

Ci dice Emily Alyn Lind alias Cadence: "Penso che il mio personaggio veda il mondo a modo suo rispetto alla sua famiglia. Ha degli alti molto alti e bassi molto bassi. Una persona complicata e disordinata. Penso che sia cresciuta con un cognome che implica tenere il mento in alto e le spalle indietro e fare sempre come ti è stato detto. Per molto tempo lo fa davvero, ma in questa serie esploriamo cosa significa allontanarsi dal gruppo. Penso che questo dipenda molto da Gat, la sua anima gemella capace di tirarla fuori da questa nebbia e in un certo senso rianimarla. Lui le mostra che c'è di più nella vita di quest'immagine luccicante che i Sinclair ostentano".

Aggiunge Joseph Zada che è Johnny: "Penso che i giovani stiano davvero esprimendo l'individualità molto di più ora. Spero che le persone guardino la serie e pensino 'Fai come vuoi. Puoi fare quello che ti va'. È come una sfida contro i limiti di una famiglia. Ed è un bene perché le persone sviluppano sulla propria pelle ciò che piace a loro".

Chiude la questione Esther McGregor (figlia di Ewan): "Non sei la tua famiglia. Hai il tuo viaggio, per imparare le tue lezioni, scoprire cosa ti piace e saperne di più su di te. Se sei abbastanza fortunato da essere in grado di raccontare la tua storia, allora fallo! Fai anche degli errori, perché sono altrettanto importanti" Le fa eco Joseph: "E onorali. Tutti commettono errori. Non bisogna essere così duri con se stessi".

Il tema della salute mentale nella serie Prime Video

L'Estate dei Segreti Perduti, tratta dall'omonimo romanzo di E. Lockhart, parla anche di malattia mentale e di elaborazione del trauma attraverso l'incidente di Cadence, che perde la memoria. La ragazza non riesce a ricordare cosa sia successo quella notte e perché la sua vita sia cambiata per sempre.

Generazioni a confronto

Dice l'ex Audrey del reboot di Gossip Girl: "Penso che tutti noi in un certo senso ci identifichiamo in quella sensazione di sentirci isolati in una stanza piena di gente. Cadence è una ragazza molto privilegiata e dall'esterno si potrebbe dire che non dovrebbe avere nessun problema. Salute mentale, dipendenza, abuso di sostanze, disturbo da stress post-traumatico. Sono tutte cose che possono capitare a chiunque e di solito capitano proprio alle persone a cui pensi stia andando tutto alla grande".

Continua: "Una volta che arrivi ad un certo punto dove non c'è più niente per cui lottare perché in un certo senso hai tutto ciò che hai sempre desiderato, cerchi in posti che non sono buoni per te. Penso che gran parte del suo arco narrativo sia guardare dentro se stessa. Io mi ci posso identificare, si potrebbe dire semplicemente perché sono cresciuta in un settore in cui ho dovuto imparare a proteggermi e imparare a restare fedele a me stessa molto presto". Fun fact: la giovane attrice è la figlia di Barbara Alyn Wood, l'ex Deb di One Tree Hill.

L'estate dei segreti perduti. Le sorelle Sinclair in un'immagine della serie.

Aggiunge la McGregor: "Adoro la loro amicizia. Penso che la parte più allettante per me all'inizio era il modo in cui interagivano l'uno con l'altro. Ho una famiglia numerosa e molte sorelle, fratelli e cugini, e anche io ho avuto le mie estati con loro". Le fa eco Joseph, anche lui da una famiglia numerosa e unita: "Ogni generazione dei Sinclair è molto unita tra sé. Legata dal trauma". Questo succede infatti anche alle madri dei tre cugini, le sorelle Penny (Caitlin FitzGerald), Bess (Candice King) e Carrie (Mamie Gummer).

Il sesto episodio e il punto di vista di Gat

Gat è l'outsider del gruppo. Quanto è importante a volte vedere la situazione da un punto di vista esterno? Lo sanno bene le showrunner, che vengono dal mondo di The Vampire Diaries e hanno scritto un intero episodio (il sesto) dal suo punto di vista e non da quello di Cadence. Dice Shubham Maheshwari: "Possiamo vedere il mondo attraverso i suoi occhi mentre nel libro è solo dal solo punto di vista di Cadence. Ogni estate lui va sull'isola dei Sinclair, ma poi quando la stagione finisce torna alla difficile realtà. Penso che questo gli dia la giusta prospettiva. Lentamente inizia a condividere come si sente con la migliore amica ed è questo che secondo me guida le decisioni che in un certo senso si ritrova a fare". **Beachwood Island è come un sogno e un incubo allo stesso tempo per ogni estate.

Cadence e Gat: amici o amanti?

Non c'è solo l'amicizia dei quattro Bugiardi al centro della serie young adult ma anche la storia d'amore tra l'erede dei Sinclair e l'outsider. Scherza Emily: "Penso che 'complicato' sia la parola giusta per definire il loro rapporto. Non può essere tutto rose e fiori. Ci deve essere un po' di caccia. Penso che loro siano destinati a stare insieme e Gat potrebbe averla vista in quel modo da sempre, mentre lei potrebbe invece realizzarlo solo ora".

L'Estate Dei Segreti Perduti, una scena dalla serie

Continua Alyn Lind: "Forse Gat starà pensando tra sé e sé 'Ti ho amato da quando avevo sei anni. Non te ne sei mai accorta'. E quindi cosa significa? Che non mi hai mai notato come amante o come essere umano? Cosa dice questo di te, Cadence? Io stessa non la sopporto, a volte, per come si comporta! (ride)" Le fa eco Maheshwari: "È il suo migliore amico e pensa che abbia senso autocommiserarsi. Vorrebbe solo che lei vedesse le cose in modo diverso".

La voce delle nuove generazioni ne L'estate dei segreti perduti

La famiglia Sinclair sembra non vedere veramente i suoi membri, soprattutto i più giovani. Quindi I Bugiardi vogliono distruggere tutto ciò che li rappresenta. Quanto è importante per le nuove generazioni tagliare i ponti col passato?

Runione di famiglia

Dice McGregor: "Penso che sia importante ma non dovrebbe essere tutto, perché penso che tutti dovremmo ascoltare. Vogliamo che la nostra famiglia ti ascolti. E non credo nemmeno che si possa vivere nell'illusione che ciò che si ha da dire cambierà un pensiero generazionale. Ma penso che gli adulti debbano semplicemente essere aperti a ciò che i giovani gli stanno dicendo e come si sentono".

Chiude: "Avere conversazioni come quelle che ho io con i miei nonni che sono europei e forse un po' più, sai, di mente aperta. Onestamente porta a meravigliosi cambiamenti di prospettiva per entrambe le parti. Penso che sia divertente sfidare la generazione più anziana. Non credo che sia necessariamente la battaglia da vincere". D'altronde, si tratta sempre di equilibrio tra essere ascoltati e fare qualcosa in un certo modo.