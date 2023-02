L'esorcista: Lidya Jewett di Black Pather nel cast del reboot. Sarà la nuova Regan?

La giovnissima Lidya Jewett affiancherà Ellen Burstyn nel reboot de L'esorcista targato Blumhouse in un ruolo che non è stato ancora rivelato.

Deadline ha appreso che Lidya Jewett, già vista in Black Panther, reciterà nel reboot de L'esorcista, primo capitolo di una trilogia prodotta da Blumhouse, Morgan Creek, Universal e Peacock.

Le riprese del film diretto da David Gordon Green si sono interrotte a dicembre per problemi dii salute di un membro del cast, ma ora la produzione è tornata a pieno ritmo, in tempo per l'uscita nei cinema prevista per ottobre.

La quindicenne Lidya Jewett affiancherà la veterana Ellen Burstyn, che tornerà nel ruolo di Chris MacNeil, e i nuovi arrivi Leslie Odom Jr. e Ann Dowd nella continuazione del classico dell'orrore di William Friedkin.

L'originale L'esorcista, uscito nel 1973, a oggi ha incassato oltre 441 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film horror con il maggior incasso nazionale di sempre. Il film è stato anche nominato per dieci Oscar, incluso uno per Burstyn come migliore attrice, ed è il primo horror a ricevere una nomination come miglior film.

Scott Teems, Danny McBride e David Gordon Green hanno collaborato per il soggetto de L'Esorcista firmato poi Peter Sattler e Green.