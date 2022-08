L'esorcista, Ellen Burstyn spiega perché ha accettato di recitare nel sequel di David Gordon Green

Ellen Burstyn riprenderà il ruolo di Chris MacNeil nel sequel del cult horror L'esorcista e ha ora svelato il motivo per cui ha accettato di unirsi al cast.

Il nuovo progetto diretto da David Gordon Green arriverà nelle sale nel 2024, in occasione del cinquantesimo anniversario del film.

Ai microfoni di The Hollywood Reporter, Ellen Burstyn ha dichiarato parlando del nuovo film di The Exorcist: "Sapete, quello che è accaduto è che ho rifiutato molte versioni di The Exorcist 2. Ho detto di no ogni volta. Questa volta mi hanno offerto molti soldi e ho detto di nuovo no".

La star ha quindi proseguito ribadendo: "E poi mi hanno sorpresa e sono tornati per dire 'Abbiamo raddoppiato l'offerta'. E ho detto 'Okay, lasciate che ci pensi'. Il pensiero successivo è stato 'Penso che il diavolo stia chiedendo il mio prezzo'".

Ellen ha quindi iniziato a riflettere sulla questione, arrivando a una conclusione: "Il pensiero successivo che mi è venuto in mente è stato 'Il mio prezzo è un programma di borse di studio per studenti talentuosi al nostro programma di master alla Pace University. Quello è il mio prezzo'. Quindi sono tornata e ho alzato il mio prezzo e sono finita per ottenere quello che volevo. E ho ottenuto un programma di borse di studio per giovani attori".

Burstyn ha quindi raccontato: "Ho girato la maggior parte del film. Apprezzo davvero molto lo sceneggiatore e regista, David Gordon Green. L'ho incontrato e abbiamo parlato dellos script e anche oltre, e gli ho promesso altri quattro giorni se ne avesse bisogno. E ha montato il film e vuole i quattro giorni, quindi tornerò sul set a novembre per girare quattro giorni in più".