L'esorcista - Il credente, Jason Blum anticipa le reazioni terrorizzate del pubblico nei test: 'Preparatevi'

Cinquant'anni dopo l'uscita dello storico film horror di William Friedkin, L'esorcista, il pubblico di tutto il mondo sta per essere sconvolto dal reboot targato Blumhouse. L'esorcista - Il credente vedrà il ritorno di una delle protagoniste dell'originale, Ellen Burstyn, nei panni di Chris MacNeil e sarà diretto da David Gordon Green, che ha recentemente rilanciato il franchise di Halloween. Il produttore Jason Blum ha messo in guardia sul terrore che il film provoca rivelando le reazioni del pubblico alle proiezioni test.

L'Esorcista - Il credente mostrerà non una, bensì due ragazzine che vengono possedute dopo essere state salvate da un presunto rapimento. Chris MacNeil si presenta alla porta delle loro case con una mano amica, avendo avuta a sua volta una figlia posseduta. Tuttavia, non è chiaro se la donna sia davvero in grado di salvare le ragazze ricoperte di segni satanici insanguinati. Il reboot è ispirato al romanzo originale di William Peter Blatty.

Parlando del film con Entertainment Weekly, Jason Blum ha dichiarato: "Le persone che l'hanno visto hanno detto che soddisfa tutte le aspettative dell'originale. Hanno avvisato che ne esci un po' scosso, quindi preparatevi".

The Exorcist: Believer, David Gordon Green nella prima foto dal set

La trama de L'esorcista - Il credente

Dopo la morte della moglie incinta in un terremoto ad Haiti 12 anni fa, Victor Fielding (Leslie Odom, Jr.) ha cresciuto da solo la figlia Angela (Lidya Jewett). Ma quando Angela e la sua amica Katherine (Olivia Marcum) scompaiono nel bosco, per poi ritornare tre giorni dopo senza alcun ricordo di ciò che è successo loro, si scatena una catena di eventi che costringeranno Victor ad confrontarsi col male. In preda a terrore e disperazione, l'uomo cerca l'unica persona viva che ha già assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.

Jason Blum ha anticipato il coinvolgimento di Linda Blair nel reboot, ma non sappiamo ancora in che forma. L'attrice, che ha partecipato come consulente del reboot, potrebbe comparire in un cameo, ma per adesso su questo dettaglio viene mantenuto uno stretto riserbo.

L'uscita italiana de L'Esorcista - Il credente è fissata per il 12 ottobre.