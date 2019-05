Leonardo DiCaprio ricorda la notte in cui River Phoenix è morto: "Mi sono voltato ed è scomparso"

Leonardo DiCaprio è stato una delle ultime persone a vedere River Phoenix in vita, l'attore ricorda la sera della morte del collega a Cannes 2019. Durante le interviste per il lancio di C'era una volta a Hollywood, DiCaprio ha condiviso quello che ricorda come "il momento più brutto e triste" avuto nell'industria.

Cannes 2019: sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

"Sono cresciuto considerando River Phoenix il più grande attore della mia generazione, e tutto ciò che ho sempre desiderato era la possibilità di stringergli la mano" ha confessato Leonardo DiCaprio a Esquire.

"Una sera, a una festa a Silver Lake, l'ho visto salire le scale. Sembrava una scena di La donna che visse due volte, perché aveva un'espressione strana e non l'avevo mai incontrato - ho sempre voluto farlo - stava camminando verso di me e io sono rimasto paralizzato. Poi ho visto arrivare una marea di gente, mi sono voltato e lui era scomparso."

C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio in una scena d'azione

Nonostante il fallimentare incontro, Leonardo DiCaprio non si è arreso: "Ho ripercorso le scale all'indietro, su e giù, per cercarlo. E lui era andato al Viper Room".

River Phoenix è morto di overdose all'età di 23 anni nell'ottobre del 1993 fuori dal Viper Room. La notizia della sua morte, seguita a quel fugace incontro, ha scioccato Leonardo DiCaprio per molto tempo: "Mi sono sentito come... è scomparso davanti ai miei occhi, e la tragedia di aver perso questa enorme influenza per me e per i miei amici è stata grande. era l'attore di cui parlavamo sempre. Volevo stringergli la mano... due persone sono arrivate di fronte a me e poi lui non c'era più."

Il cerchio si chiude quando DiCaprio, tempo dopo, vola a New Orleans "per un incontro su Intervista col vampiro per il ruolo che poi è finito a Christian Slater." Ruolo che in origine era di River Phoenix.

River Phoenix, 25 anni dopo: ricordando il divo "bello e dannato"

L'uscita italiana di C'era Una Volta a Hollywood è fissata per il 19 settembre, qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.