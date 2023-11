Leonardo DiCaprio: 'Ecco la cosa che voglio fare prima di compiere cinquant'anni'

Durante un'intervista con Chris Connelly di ABC News, Leonardo DiCaprio ha parlato del suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, insieme alla sua sua co-protagonista Lily Gladstone. Ad un certo punto l'intervistatore ha chiesto all'attore premio Oscar quali fossero i suoi obiettivi e desideri prima di compiere 50 anni il prossimo anno. DiCaprio ha risposto: "Sai cosa vorrei fare? Solo un altro film", lasciando intendere che spera di tornare davanti alla macchina da presa per un altro ruolo.

Nel corso della chiaccherata Connelly e DiCaprio hanno riflettuto sulla rapidità con cui sono passati gli anni (l'attore di Titanic ha compiuto 49 anni lo scorso 11 novembre). "Hai 49 anni. Come diavolo è successo?", ha chiesto Connelly, che ha intervistato spesso DiCaprio durante i suoi 13 anni di carriera. "Non ne ho idea. Ricordo come se fosse ieri la nostra prima intervista insieme che però è stata 30 anni fa", ha risposto DiCaprio.

Killers of the Flower Moon è l'ultima collaborazione di DiCaprio con il regista Martin Scorsese, per cui l'attore ha ricevuto un compenso da record. La pellicola - basata sull'omonimo libro di David Grann - ha debuttato a Cannes 2023 dove ha ricevuto una standing ovation di ben nove minuti. Il film è un thriller basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di "regno del terrore", che insanguinò la nazione Osage negli anni '20. Tra gli attori principali troviamo Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e il candidato all'Oscar Jesse Plemons. Killers of the Flower Moon è uscito nelle sale il 19 ottobre.