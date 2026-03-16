Leonardo DiCaprio perde l'Oscar 2026 ma conquista il web con un nuovo meme

Nonostante non fosse il favorito per la vittoria finale ieri notte, l'attore si è prestato volentieri agli scherzi di Conan O'Brien che ha creato in diretta un nuovo meme solo per lui

Leonardo DiCaprio non ha vinto un altro Oscar per Una battaglia dopo l'altra, ma almeno è stato il protagonista di un divertente scambio di battute con il conduttore della serata, Conan O'Brien.

Durante il suo monologo di apertura, il presentatore ha infatti indicato direttamente l'attore con il quale ha creato in diretta televisiva un nuovo meme che sicuramente dominerà sui social nei prossimi giorni e forse anche nei prossimi anni.

Il même di Leonardo DiCaprio agli Oscar 2026

Il nuovo meme con Leonardo DiCaprio agli Oscar

L'attore, candidato come protagonista per Una battaglia dopo l'altra è apparso sullo schermo con una didascalia che recitava: "TFW [quella sensazione quando] non avevi acconsentito a tutto questo". L'attore ha assunto un'espressione perplessa per stare al gioco.

Ovviamente, nelle ore immediatamente successive, il popolo di internet si è sbizzarrito con la sua consueta creatività per fabbricare nuovi meme con al centro l'immagine di DiCaprio perplesso che guarda verso la telecamera.

Il meme agli Oscar segue le faccette ai Golden Globes

La gag è arrivata dopo il comportamento di DiCaprio agli ultimi Golden Globes, dove era apparso più divertito e scherzoso del solito. La star, nota per la sua riservatezza, è stata spesso sorpresa a fare espressioni sfacciate alle altre celebrità e alle telecamere.

In un video diventato poi virale, DiCaprio interagiva in modo estremamente animato con qualcuno seduto a un altro tavolo durante una pausa pubblicitaria; qui ha indicato i propri occhi prima di indicare scherzosamente la persona fuori campo, facendogli capire che la stava "guardando", poi ha agitato le dita con entusiasmo e ha applaudito.

L'attore è l'idolo dei fan su internet

I fan hanno ammesso di aver "adorato" vedere questo lato scherzoso di DiCaprio, che spesso si nasconde dietro le classiche mascherine protettive quando è in pubblico: "Sto letteralmente ululando... è la volta in cui l'ho visto più animato in tutta la mia vita", ha scritto un utente di X.