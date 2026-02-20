Amici 25, Riccardo Stimolo si scusa e racconta: "In passato venivo emarginato"

Nel daytime di oggi venerdì 20 febbraio 2026 di Amici 25 il protagonista è stato Riccardo Stimolo, finito nei giorni scorsi al centro di una bufera mediatica per un gesto ritenuto omofobo ne i confronti di Alessio Di Ponzio. Sui social, dopo l'episodio, in molti avevano chiesto la sua squalifica dell'allievo di Rudy Zerbi.

Le scuse di Riccardo Stimolo nel daytime

Oggi il cantante ha deciso di esporsi pubblicamente, scusandosi per quanto accaduto e collegando il suo comportamento a esperienze personali legate a un forte senso di isolamento vissuto in passato. "Ci vuole abbastanza forza per parlare davanti a tutti voi, ma non è più il momento di scappare da queste cose o di fare il bambino che si nasconde dietro gli altri" ha esordito. "Quello che vi racconto non è per passare da vittima, ma perché ho fatto una riflessione sul mio passato e su quello che ho fatto".

Riccardo ha poi raccontato di aver sempre avuto un carattere difficile: "Quando stavo alle medie vedevo tutte le persone stare insieme e io venivo spesso emarginato. Uscivo al campetto da solo e vedevo i miei amici riuniti senza di me. Io ci soffrivo, ma la colpa non è degli altri: è del mio carattere".

Il racconto dell'isolamento e il rapporto con la famiglia

Il giovane ha spiegato che la situazione si sarebbe ripetuta anche alle superiori e nello sport: "Per mascherare questo disagio ho iniziato a rispondere a tono, facendo battute che andavano di moda solo per fare il figo. Ho sempre deluso i miei genitori: ho lasciato la scuola, poi la scuola di canto. Quando sono entrato ad Amici li ho resi felici, ma quando è uscita la storia dei commenti su Threads li ho delusi di nuovo".

Riccardo Stimolo si scusa

Infine, le scuse: "Ho fatto una riflessione su me stesso e per questo vi chiedo scusa, perché a volte non riconosco il limite. Vorrei ricominciare da qua, vorrei che questo fosse un punto di inizio. In passato ho preso esempi sbagliati".

Cosa aveva fatto Riccardo Stimolo

La polemica era nata dopo alcune discussioni tra gli allievi sulle scelte per il serale. In quell'occasione Riccardo, prima di parlare con Alessio, aveva mimato con bocca e mano un gesto interpretato da molti come un'allusione a un rapporto orale, probabilmente legata all'orientamento sessuale del ballerino. Un episodio che aveva scatenato forti critiche online e richieste di provvedimenti disciplinari.