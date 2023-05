Cannes 2023, il trionfo di Killers of the Flower Moon: DiCaprio da Oscar e il miglior Scorsese del secolo

Killers of the Flower Moon conquista Cannes 2023: delirio per un Leonardo DiCaprio da Oscar in quello che è già stato definito il miglior lavoro del secolo di Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ha ricevuto una calorosa accoglienza al suo debutto durante il Festival del Cinema di Cannes 2023, con una standing ovation che è durata ben nove minuti. Le prime recensioni di questa epica pellicola western della durata di tre ore e mezza, parlano del miglior film di questo secolo del leggendario regista e della miglior performance di sempre di Leonardo DiCaprio. La maggior parte dei critici cinematografici ha assegnato al film il massimo dei voti in tutte le categorie, con qualcuno che lo ha persino definito il migliore del suo genere.

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

I critici che hanno avuto la fortuna di ottenere un biglietto per la prima proiezione non hanno perso tempo nel lodare il film, utilizzando parole come "incisivo" e "capolavoro" per descrivere la loro esperienza. IndieWire ha messo in evidenza la straordinaria performance di Leonardo DiCaprio, definendola la sua migliore interpretazione fino ad oggi, mentre altri stanno già parlando di un ruolo "da Oscar".

The Guardian ha assegnato cinque stelle al film, elogiando la fenomenale pellicola storica che esplora le violente origini dell'America. Grazie a queste prime recensioni semplicemente sbalorditive, Killers of the Flower Moon si preannuncia come un'opera destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama cinematografico.

Killers of the Flower Moon: una foto del film

L'esplorazione del genere western-thriller da parte del regista statunitense ha chiaramente dato i suoi frutti, catturando l'attenzione del pubblico e dei critici. Mentre il film continua il suo percorso nei festival e si prepara per una distribuzione più ampia, ci si aspetta che raccoglierà ulteriori consensi affermandosi come uno dei lavori più significativi di Martin Scorsese.