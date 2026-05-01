Uomini e Donne: Arnaldo Murano parla dopo l’addio, “Non ero più lo stesso”

Arnaldo Murano racconta il suo percorso nel programma di Maria De Filippi e spiega perché ha deciso di lasciare il parterre dopo le frequentazioni con diverse dame del parterre

Arnaldo Murano è stato uno dei protagonisti della stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che si avvia alla conclusione. Durante il suo percorso nel programma, il cavaliere ha frequentato tre dame: Debora Bragetti, Maria e Marta Martine. Le conoscenze, però, non hanno portato a una relazione stabile. Dopo la fine delle frequentazioni, Arnaldo ha deciso di lasciare il programma.

Arnaldo Murano spiega perché ha lasciato Uomini e donne

In un'intervista rilasciata a Lollo Magazine, Arnaldo Murano ha spiegato nel dettaglio i motivi della sua scelta: "Quando sono entrato nel programma venivo da un periodo particolare e ho deciso di mettermi in gioco. Durante il percorso con le varie dame mi sono arricchito personalmente. Non me la sono sentita di andare avanti perché non ero più l'Arnaldo iniziale. Avevo trovato le mie risposte e continuare sarebbe stato prendere in giro le altre dame."

Il cavaliere ha poi sottolineato il valore umano delle conoscenze fatte all'interno del programma: "Ogni conoscenza che ho fatto lì dentro mi ha arricchito: da Debora a Elena, Maria e anche Marta, seppur per poco. Nessuna mi è rimasta qui, ma tutte mi hanno lasciato qualcosa. Con Marta non ci siamo più sentiti, è finita lì."

Debora

Il commento sull'uscita di Sebastiano ed Elisabetta

Arnaldo ha anche commentato una recente dinamica del programma legata alla coppia formata da Mignosa ed Elisabetta Gigante, rimasta al centro dell'attenzione dopo la decisione del cavaliere di lasciare Simona e uscire dal programma con Elisabetta. "Quando ho letto quello che è successo sono rimasto sorpreso. Sembravano molto presi, soprattutto Simona, che mi è sempre sembrata una ragazza pulita e sensibile. Se poi lui ha scelto di tornare da Elisabetta, evidentemente le emozioni erano più forti lì. Ma da fuori certe cose sono difficili da capire."

Il possibile ritorno a Uomini e Donne

Arnaldo Murano racconta anche la sua situazione sentimentale attuale. Il cavaliere conferma di essere single e di non avere frequentazioni in corso. "Sì, sono single e non sto sentendo nessuna. Voglio vivermi la vita reale".

Una fase di pausa, dunque, scelta consapevolmente per concentrarsi su sé stesso e sulla quotidianità lontano dalle dinamiche televisive. Nonostante l'addio al programma, Arnaldo non esclude un possibile ritorno in futuro sul parterre del dating show di Maria De Filippi. "Non escludo nulla. Ho bei ricordi lì dentro, magari a settembre se ci sarà l'opportunità se ne potrà parlare".