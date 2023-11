Killers of the Flower Moon: svelato il compenso di Leonardo DiCaprio, ed è record

Ecco quanto ha guadagnato Leonardo DiCaprio grazie al suo ruolo in "Killers of the Flower Moon", l'ultima fatica di Martin Scorsese.

Leonardo DiCaprio è uno dei principali protagonisti di Killers of the Flower Moon, l'ultima fatica del leggendario regista Martin Scorsese arrivata al cinema lo scorso ottobre. Ma quanto ha guadagnato con questo film?

Secondo gli ultimi report, DiCaprio ha incassato ben 40 milioni di dollari per il ruolo di Ernest Burkhart. Si tratta di un quinto del budget, che si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, e questo lo rende l'attore più pagato di un film di Scorsese.

Martin Scorsese non ha incluso un intervallo nella sua epopea di 206 minuti, Killers of the Flower Moon, ma questo non ha impedito a una manciata di sale cinematografiche in tutto il mondo di inserirne uno, con intervalli che vanno dai 6 ai 15 minuti. Negli Stati Uniti, il Lyric, un cinema di Fort Collins, in Colorado, ha proiettato il film con un intervallo incorporato fino al 26 ottobre. Tuttavia, lo ha eliminato dopo aver avuto problemi con Paramount, il distributore del film, e Apple Original Films, il suo produttore. Le società hanno contattato le sale che hanno violato il loro contratto dividendo il film e ha detto loro di proiettare il film come previsto.

Per essere chiari, solo una piccola parte delle circa 10.000 sale che proiettano Killers of the Flower Moon ha incluso un intervallo, ma la cosa non è passata inosservata. Thelma Schoonmaker, montatrice del film e collaboratrice di lunga data di Scorsese, ha dichiarato a The Standard: "So che qualcuno lo sta proiettando con un intervallo, il che non è corretto. È una violazione, quindi devo scoprirlo".