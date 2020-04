Il Trono di Spade: Lena Headey avrebbe voluto essere Deadpool

Una delle attrici più popolari de Il Trono di Spade, ovvero Lena Headey alias Cersei Lannister, ha rivelato quale personaggio dei fumetti avrebbe voluto interpretare nella sua carriera: la risposta è stata Deadpool.

Il trono di spade: Lena Headey in una scena dell'episodio Winterfell

Sappiamo già che nel ruolo tornerà l'irriverente Ryan Reynolds in un terzo film di cui per ora si conoscono pochi dettagli. Nel caso l'universo Marvel stesse cercando un sostituto, Lena Headey si è messa a disposizione, come afferma in un'intervista con GeekHouseShow: "Beh, mi piacerebbe molto interpretare Deadpool. Ovviamente. Comunque questo ruolo ormai è già stato preso"

Nel caso in cui Lena Headey venisse davvero ascoltata, potrebbe interpretare Lady Deadpool, ovvero Wanda Wilson, un personaggio dei fumetti di Deadpool che proviene da una realtà alternativa conosciuta come Earth-3010. Un'ipotetica soluzione per avverare il sogno di Lena Headey, che i fan continueranno ancora per molto a ricordare come Cersei Lannister, uno dei personaggi più controversi e amati dai fan de Il trono di spade.

